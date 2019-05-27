İslam Düşünce Enstitüsü'nden Suudi Arabistan'da idamla yargılanan alimler hakkında açıklama

İSTANBUL,(DHA)- İSLAM Düşünce Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'da dünyaca tanınan bazı İslam alimlerine yönelik yürütülen soruşturmaları büyük bir üzüntüyle takip etmekteyiz" denildi.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in başkanlığını yürüttüğü İslam Düşünce Enstitüsü tarafından yapılan yazılı açıklamada yaklaşık iki yıldır Suudi Arabistan'da dünyaca tanınan bazı İslam alimlerine yönelik yürütülen soruşturmaların hakkaniyetten yoksun olduğu ifade edildi. Soruşturmaların büyük bir üzüntüyle takip edildiğini ifade edilen açıklamada şöyle denildi: "Son günlerde uluslararası basın yayın organlarında çıkan Suudi Arabistan adli makamlarının sayıları yüzü bulan tutuklu alimler arasından bazılarını idam edeceği haberleri üzerine konuya yaklaşımımızı kamuoyu ile paylaşma zarureti doğmuştur. Soruşturmalara dair yayınlanan bazı raporlar “aileleriyle görüşmelerine ve avukat tutmalarına dahi izin verilmeyen ilim adamlarının cezaevlerinde işkenceye varan gayr-ı insani muamelelere tabi tutulduklarını; elleri ve ayakları bağlı olan tutukluların kapalı plastik kutularda verilen yemek kaplarını dişleriyle açmak zorunda bırakıldıklarını, ölümcül hastalıklara yakalanan tutukluların tedavi hakkından mahrum kaldıklarını" bildirmektedir. Öncelikle soruşturmaların hakkaniyetten uzaklığının ötesinde en temel insani düsturların dahi ihlal edildiğine işaret eden bu raporları kaygı verici bulmaktayız. Suudi yetkililerin soruşturmaların seyri ve tutuklu alimlerin durumu hakkında herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınması kabul edilebilir bir durum değildir. Her şeyden önce Haremeyn'i bağrında bulunduran bir ülkenin gündelik politikaların değişikliğini dikkate alarak iki sene önce her türlü desteği verdiği ilim adamlarını idama mahkum etmesinin izah edilebilir hiçbir tarafı yoktur. İtiraz hakkını ortadan kaldırma, muhalefet etme biçimlerini kapatma, insan fıtratının en tabii taleplerini yok sayma ve alimlerin sorumluluklarını bastırma çabalarının bir neticesi olan bu soruşturmaların gayr-ı İslami olduğu kadar insanlık dışı olduğu açıktır."

Cemal Kaşıkçı cinayetine de atıf yapılan açıklamada, "Kaşıkçı cinayetinin insanlık vicdanında açtığı derin yaralar henüz kapanmamışken İslam adaletinin doğduğu topraklarda adaleti çiğnemek, İslami ilimlerin doğduğu şehirlerde ilmi ve alimi suçsuz yere yargılamak ve idama mahkum etmek bütün Müslümanları derinden sarsacak; telafisi imkansız yaralar açacaktır. Gündelik politikalar uğruna Veda Hutbesinin okunduğu topraklarda Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemek Haremeyn'in hadimlerine yakışmayacaktır. Bizce de her türlü aşırılıktan uzak mutedil fikirleriyle tanınan söz konusu alimlerin bir an önce serbest bırakılarak Bayramda aileleri ve öğrencilerine kavuşmalarını temenni ediyor; Suudi yönetimini bu vahim hatadan dönme erdemini göstermeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

