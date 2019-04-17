"İslam ekonomi metodu bütün insanlığa yöneliktir"

GAZİANTEP (AA) - Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Eşref Dawaba, İslam ekonomi metodunun bütün insanlığa yönelik olduğunu ve adalet üzerine tesis edildiğini belirtti.

Dawaba, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi ile Suriyeli Alimler Birliği iş birliğinde, GAÜN İlahiyat Fakültesi'nde düzenlenen "İslam Ekonomisi" konulu konferansta yaptığı konuşmada, İslam'ın imani kalkınmayla beraber, iktisadi kalkınmayı da yeğlediğini ifade ederek, her şeyin denge ve gerçekliğe dayandığını söyledi.

İslam iktisadının kaynağının Allah'ın şeriatı olduğunu aktaran Dawaba, insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarının da şeriat çerçevesinde belirlendiğini kaydetti.

İslam'ın hayali bir din olmadığını, İslam iktisadının da gerçekçi sistem üzerine kurulduğunu dile getiren Dawaba, "Gerçekleri görerek, yorumlayarak ayağa kalkmıştır. İslam iktisadı, sadece Müslümanlar için değil, insanlar için uygun sistemi gerçekleştirmek üzere vardır. Uluslararası bir sistemdir." dedi.

- "Müslüman ülkeler İslam ekonomi sistemini kullanmıyor"