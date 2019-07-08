İslam ile Avrupa arasında insan hakları diyaloğu

BDİHK üyesi Hacı Ali Açıkgül “ortak insan hakları dili oluşturmayı hedeflediklerini" söyledi.İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) en önemli organlarından biri olan Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) Avrupa Konseyi’nin deneyimlerinden yararlanmak için başlattığı girişim kapsamında ve ilk defa Konsey’in Strasbourg’daki merkezine üst düzey bir ziyarette bulundu.

Ziyaret hem Avrupa Konseyi hem de İİT üyesi olan Türkiye’nin girişimleriyle gerçekleşti. Bu kapsamda BDİHK Başkanı Akmal Saidov, Başkan Yardımcıları Rashid Al Balushi ve Adama Nana, BDİHK üyesi Hacı Ali Açıkgül ve BDİHK İcra Direktörü Marghoob Butt, Strasbourg’da Avrupa Konseyi’nin değişik organlarının yöneticileriyle görüştü.

Aynı zamanda Türkiye Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı görevini de yürüten Hacı Ali Açıkgül, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, BDİHK olarak Avrupa Konseyi’nin insan hakları alanındaki uzmanlık ve mekanizmalarından yararlanmak istediklerini söyledi. Bu çerçevede Strasbourg’da Avrupa Konseyi Genel Sekreteri’nin kabinesi, AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi), AKPM (Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi), Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliği, GREVIO (Kadınlara Karşı Şiddet ve Ev İçi Şiddete Karşı Uzman Eylem Grubu), Avrupa Konseyi İnsan Hakları Dairesi ve ECRI (Avrupa Konseyi Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu) ile görüşmelerde bulunduklarını bildirdi.