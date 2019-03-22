İslam İşbirliği Teşkilatı Acil İcra Komitesi Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Dış politikasını insani değerler üzerine kuran bir ülke ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı olarak tüm dünyaya bir çağrıda bulunuyoruz. Gelin İslam düşmanlığını, hoşgörüsüzlüğü, ırkçılığı ve terörizmi kapsamlı bir şekilde ele alalım ve birlikte mücadele edelim." dedi. Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Yeni Zelanda'da İki Camiye Yönelik Terörist Saldırı ile Müslümanlara Karşı Nefret ve Tahammülsüzlükle Mücadele Konusunda İİT Dışişleri Bakanları Düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Yeni Zelanda'da terör saldırısında ibadet halindeki 51 kişinin şehit olduğunu ve çok sayıda kişinin yaralandığını hatırlatan Çavuşoğlu, hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine ve Yeni Zelanda halkına metanet ve başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, saldırıyla İslam düşmanlığı, ırkçılık ve tahammülsüzlüğün bir coğrafyanın veya bir zümrenin sorunu olmadığının görüldüğünü belirterek, "Bu terör saldırısı, İslam düşmanlığının küresel bir mesele olduğunu ortaya koymuştur." diye konuştu.

Türkiye'nin İİT Zirve Dönem Başkanlığı çerçevesinde yaptığı acil çağrı sonucunda başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı sarsan saldırıya karşı ortak bir mesaj vermek ve benzerlerinin tekrarlanmaması için önlemler almak amacıyla toplantı yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, şunları söyledi: "Toplantıya 71 ülke ve kuruluş temsilcisi katıldı. Daha önce Filistin ve Kudüs konularında nasıl harekete geçtiysek, yine aynı çabuklukla Yeni Zelandalılar başta olmak üzere tüm Müslümanlarla dayanışma ve birlik içinde olduğumuzu bugünkü toplantıda ifade ettik. Bugün İslam karşıtlığına, ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına tarihi bir mesaj verdik. Davetimizi geri çevirmeyen Yeni Zelandalı dostlarımızın aramızda bulunmalarından dolayı son derece memnunuz. Bu vesileyle vurgulamak isterim ki Anzak torunlarını geçmişte olduğu gibi yine gelecekte de en iyi şekilde, anma törenlerinde ağırlamak isteriz." - "Yeni Zelanda'nın terörle, aşırıcılıkla ve İslam karşıtlığıyla mücadelesinde yanında olacağız" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda halkının ve hükümetinin terör saldırısı karşısında benimsediği tutumun memnuniyetle karşılandığını ifade ederek, "Bu tutumun tüm dünya ülkelerine ve özellikle ırkçılığın arttığı ülkelerdeki siyasetçilere örnek olmasını diliyoruz. Yeni Zelanda'nın terörle, aşırıcılıkla ve İslam karşıtlığıyla olan mücadelesinde bundan sonra da yanında olacağız." dedi.