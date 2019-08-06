HABER

İslam İşbirliği Teşkilatı Cammu Keşmir Temas Grubu Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 17:45 | Son Güncelleme

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi: - "Toplantıda Hindistan'ın düşmanca tutumunun barışa olan umudu azalttığını söyledim"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu Keşmir Temas Grubu Toplantısı'na ilişkin, "Toplantıda Hindistan'ın düşmanca tutumunun barışa olan umudu azalttığını söyledim." ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın kontrolü altında bulunan Cammu Keşmir'e özel statü sağlayan 370. maddenin kaldırılması için yapılan öneri nedeniyle Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde toplanan İİT Cammu Keşmir Temas Grubu Toplantısı'na grup üyesi Türkiye, Azerbaycan, Nijer ve Suudi Arabistan temsilcileri katıldı.

Bakan Kureyşi, toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Cidde'de yaptığımız acil toplantıda İİT Cammu Keşmir Temas Grubu, Hindistan'ın Keşmir'deki saldırganlığına ilişkin bizimle aynı kaygıları taşıdığını paylaştı. Pakistan, İİT'den Keşmir'in statüsünü değiştirmeye yönelik atılan adımın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu kabul ederek Keşmir halkıyla eylem yoluyla dayanışma göstermesini istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'ın attığı adımların Güney Asya'da yaşayan 1,5 milyar insanın hayatını tehlikeye attığını kaydeden Kureyşi, "Toplantıda Pakistan’ın Keşmir sorununun çözümünün barışçıl yollarla olacağına ilişkin inancımızı yinelerken Hindistan'ın düşmanca tutumunun barışa olan umudu azalttığını söyledim." dedi.

Kureyşi dün Hindistan'ın 370. maddeyi kaldırma girişiminden sonra Keşmir'de etnik temizlik yaşanma tehlikesini dile getirerek Birleşmiş Milletler ve İİT'yi göreve davet etmişti.

- Keşmir sorunu ve 370. madde

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken, prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin Keşmir prensi, Hindistan ile katılım anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre, Hindistan, yasayı ve düzeni sağlamak için birlikler gönderecek ancak katılım konusu için halka başvurulacaktı.

Hindistan, Cammu Keşmir'de Kurucu Meclis oluşturdu ve Şeyh Abdullah'ı başbakan olarak atadı.

Hindistan Anayasası'na, Cammu Keşmir'in demografik yapısını ve kimliğini korumak amacıyla "370. madde" eklendi. Yasaya göre, Cammu Keşmir'de yabancıların mülk edinmesine ve eyalet hükümetinde iş sahibi olmalarına izin verilmedi.

Bu durum, katılımın tam anlamıyla gerçekleşmesine değin geçici bir karar olarak kalacaktı ancak hiçbir zaman katılım kararı verilemediğinden 370. madde, Yeni Dehi yönetiminin Keşmir'le ilişkisini tanımlayan kalıcı bir düzenleme olarak kabul edildi.

Öte yandan prensin kararına, Müslüman Keşmir halkı ise karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde ve bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim bulunuyor. Hindistan ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adında kendine bağladı. Cammu Keşmir, şu anda Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

BM Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

İnanılmaz değişim! 2 bin 700 TL vermemek için 60 kilo verdiİnanılmaz değişim! 2 bin 700 TL vermemek için 60 kilo verdi
Ünlü tatil beldesinde tepki toplayan görüntü! Ünlü tatil beldesinde tepki toplayan görüntü!
Rize’de facianın eşiğinden dönüldüRize’de facianın eşiğinden dönüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İİT Keşmir Temas Grubu Pakistan Pakistan Dışişleri Bakanı Makdum Şah Mahmud Hüseyin Kureyşi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Fırat'ın doğusuna harekat' mesajı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Ebru Polat mesajı ifşa edip sert çıktı

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

'Suriyeliler' araştırmasında çarpıcı rakamlar

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

Şişli'de dehşet anları! Defalarca bıçakladı

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

ABD'den Türkiye açıklaması: Kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

41 polis hakkında gözaltı kararı!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Koza İpek Holding davasında istenen cezalar belli oldu

Assos’ta sahil boyunca sıralanan karavanlara tepki!

Ünlü tatil beldesinde tepki toplayan görüntü!

Safari cipi devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Safari faciası! Ölü ve yaralılar var

Hüseyin Nasrullah Çelik'i öldüren Murat Ç. küçük yaştaki çocuklara cinsel istismarda bulunmuş

Vahşice öldürmüştü! Yeni skandalları ortaya çıktı

FETÖ'nün ‘izdivaç imamına’ 12 yıl hapis

Cezası belli oldu! 12 yıl...

Türkiye'ye girmeleri yasaktı! Böyle yakalandılar

Türkiye'ye girmeleri yasaktı! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.