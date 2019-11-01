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İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu projesiyle İdlib'de 18 dükkan açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 12:45 | Son Güncelleme

İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu projesiyle İdlib'de 18 dükkan açıldı

İDLİB (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu, (OICHF) Suriye’nin İdlib ilinde yaşayan savaş mağduru siviller için "Esnaf ve Sanatkarları Destekleme Projesi’’ kapsamında 18 dükkan açtı.

İdlib’te açılan ve gıda, otomotiv, sağlık ve giyim sektörlerinde hizmet verecek 18 dükkanın işletmesi, bölge halkından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen sivillere
verildi.

Siviller, kuruluş masrafları ve 3 aylık işletme sermayeleri İslam İşbirliği Teşkilatı İnsani Fonu tarafından karşılanarak hibe edilen dükkanlardan temin ettikleri gelirle ailelerinin geçimlerini sağlayabilecek.

İdlib’e bağlı Maaret Mısrin’de proje kapsamında elbise dükkanı işletmeye
başlayan 3 yetim annesi 43 yaşındaki Baraa el Abud, ailesinin geçimini çalışarak sağlayabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Abud, kadın ve çocuklara hizmet veren elbise dükkanının yoğun ilgi
gördüğünü belirterek, "İç savaşta kocamı kaybettikten sonra çocuklarımla birlikte
çok zor günler yaşadım. Yaklaşık 2 yıl boyunca yardım kuruluşlarının gıda desteğiyle hayatta kalma mücadelesi verdik. Bugün ise çocuklarımın geçimini
sağlayabileceğim bir iş imkanı buldum. Kadın ve çocuk elbiseleri sattığım dükkan
bölge halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Destek veren herkese teşekkür
ediyorum." dedi.

Projenin
genişletilmesi için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
islam işbirliği teşkilatı

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