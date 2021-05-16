İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail’in Saldırılarını Kınadı

57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı Ortadoğu’daki gerilimin azaltılmasını görüşmek üzere biraraya geldi. Teşkilat toplantının ardından yapılan açıklamada “İsrail’in Filistin halkına yönelik zalim saldırganlığının” en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.

Suudi Arabistan devlet televizyonunda da yayınlanan yazılı açıklamada, sivillere yönelik saldırıların derhal durması gerektiği ve bu saldırıların uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler kararlarının ihlali olduğu belirtildi.

Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riad Malki toplantıda yaptığı konuşmada, “Uzun süredir bir işgalle karşı karşıyayız. Sorunun temeli bu. Filistinliler’e karşı suç işleniyor ve bunların bir sonucu olmuyor” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantının açılış bölümünde Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’deki gerilimden İsrail’in sorumlu olduğunu söyledi, isim vermeden bazı ülkeleri İsrail’i destekledikleri gerekçesiyle eleştirdi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de İsrail’i soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekle suçladı. Zarif, “İsrail yalnızca direnişin dilinden anlıyor ve Filistin halkının sonuna kadar kendilerini savunma hakları vardır” dedi.