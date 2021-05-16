İslam İşbirliği Teşkilatı İsrail’in Saldırılarını Kınadı

57 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı Ortadoğu’daki gerilimin azaltılmasını görüşmek üzere biraraya geldi. Teşkilat toplantının ardından yapılan açıklamada “İsrail’in Filistin halkına yönelik zalim saldırganlığının” en güçlü şekilde kınandığı belirtildi.
Suudi Arabistan devlet televizyonunda da yayınlanan yazılı açıklamada, sivillere yönelik saldırıların derhal durması gerektiği ve bu saldırıların uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler kararlarının ihlali olduğu belirtildi.
Filistin Yönetimi Dışişleri Bakanı Riad Malki toplantıda yaptığı konuşmada, “Uzun süredir bir işgalle karşı karşıyayız. Sorunun temeli bu. Filistinliler’e karşı suç işleniyor ve bunların bir sonucu olmuyor” ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da toplantının açılış bölümünde Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’deki gerilimden İsrail’in sorumlu olduğunu söyledi, isim vermeden bazı ülkeleri İsrail’i destekledikleri gerekçesiyle eleştirdi.
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de İsrail’i soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekle suçladı. Zarif, “İsrail yalnızca direnişin dilinden anlıyor ve Filistin halkının sonuna kadar kendilerini savunma hakları vardır” dedi.
İran Dışişleri Bakanı İsrail’le normalleşme anlaşmaları imzalayan ülkeleri eleştirerek İsrail’in bu anlaşmaları Müslüman dünyasını bölmek için tasarladığını savundu.
BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı Çin’den açıklama
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi İsrail-Filistin çatışmasını görüşmek üzere toplanıyor.
BM Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Güvenlik Konseyi’nin harekete geçmemesinden ABD’yi sorumlu tuttu.
Çin’in devlete bağlı haber ajansı Xinhua’nın bildirdiği habere göre, Çinli yetkili Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ile yaptığı telefon görüşmesinde “Ne yazık ki Konsey şimdiye kadar bir anlaşmaya varamamış, ABD uluslararası adaletin diğer tarafında yer almıştır” dedi.
Çin Dışişleri Bakanı iki devletli çözüme destek verdiklerini ve tüm tarafların bugünkü Güvenlik Konseyi toplantısında tek bir sesle konuşmalarını beklediğini belirtti. BM Güvenlik Konseyi daimi üyelerinden olan Çin bu ay konseyin dönem başkanlığını yürütüyor.
Çin Dışişleri Bakanı Wang Güvenlik Konseyi’nin iki devletli çözüme yeniden onay vermesi ve her iki tarafa da bu temelde en kısa zamanda görüşmelere yeniden başlamaları çağrısında bulunması gerektiğini belirtti.
Af Örgütü’nden Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne Çağrı
Af Örgütü’nden Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail’in Gazze’deki iki saldırısını soruşturması çağrısı geldi.
Yapılan açıklamada, İsrail’in medya kuruluşlarının ofislerinin bulunduğu binanın hedef aldığı ve aralarında sekizi çocuk 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırısının soruşturulması gerektiği ve doğrudan sivilleri hedef alan saldırıların savaş suçu olduğu belirtildi.
ABD genelinde ve Kanada’da protestolar
Cumartesi günü ise ABD genelinde Filistin yanlısı protestolar düzenlendi. New York, Boston, Los Angeles ve Washington’daki gösterilerde İsrail’in saldırılarını durdurması çağrısı yapıldı.
New York’un Brooklyn semtinde yaklaşık iki bin kişi toplanarak “Özgür Filistin” sloganları attı, bazı göstericilerin ellerinde Filistin bayrakları vardı. Gösterilere katılanlar arasında Yahudiler de vardı. Onlar da ellerinde “Filistin’le Dayanışma” yazılı pankartlar taşıdı.
Kanada’nın Montreal kentinde de binlerce kişi yürüdü. Göstericiler İsrail’in uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlandığı pankartlar taşıdı.