İslam İşbirliği Teşkilatı Sosyal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansı

Halkların refahının temin edilmesi, aile ve evlilik kurumunun korunması, çocuk hakları, yaşlı ve engelli konularının toplantının ana gündemi olduğunu dile getiren Bakheet, "İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünü (ISESCO) İslam dünyasında çocuğun korunması ile ilgili çalışmalarından dolayı takdirlerimi ifade etmek isterim. Genel Sekreterlik şimdiye kadar çocukla ilgili 5 toplantı gerçekleştirdi." dedi.

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tarık Ali Bakheet, "Üye ülkelerde ailenin yanı sıra yaşlıların ve engellilerin de önemli bir konuyu oluşturduğunu biliyoruz. Hepimizin görevi önümüzdeki bu engelleri fırsata dönüştürmek ve toplumumuzun faydasına olabilecek adımları atmaktır." dedi.

Aile müessesesinin korunması için önemli bir toplantı yaptıklarını vurgulayan Bakheet, "Üye ülkelerde ailenin yanı sıra yaşlıların ve engellilerin de önemli bir konuyu oluşturduğunu biliyoruz. Hepimizin görevi önümüzdeki bu engelleri fırsata dönüştürmek ve toplumumuzun faydasına olabilecek adımları atmaktır." diye konuştu.

ISESCO Genel Direktörü Salim Al Malik de toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasından gurur duyduklarını ifade etti.

Refah, eşitlik ve sürdürülebilir kalkınma hedefi konusuna değinen Malik, İİT üyesi ülkelerde sosyal nedenlerden dolayı 64 binden fazla çocuğun okula gidemediğine dikkat çekti.

BM raporunda, 2020 yılında 168 milyon insanın insani yardım ve korunmaya ihtiyaç olduğunun yer aldığını söyleyen Malik, "İslam dünyası fırsatları değerlendirerek kuşaklara gelecek vaat etmektedir. ISESCO insan haklarına önem veren çalışmalarını sürdürmektedir. Üye ülkelere desteğimizi sürdüreceğiz. Bugün burada, sosyal kalkınma ile ilgili bir kriter belirlenmeli ve bütün ülkelerde uygulanmalı. Kalkınma alanında çalışmalarımızı bütüncül hale getirmeliyiz. 2030 hedeflerine ulaşmak için bir vizyon geliştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.