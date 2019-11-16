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İslam İşbirliği Teşkilatı, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:27 | Son Güncelleme

İslam İşbirliği Teşkilatı, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) görev süresinin 2023'e kadar uzatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, "BM Genel Kurulu'nda 4. Komite'de yapılan oylamada UNRWA'nın görev süresinin uzatılması, Filistinlilere ilişkin konularda uluslararası bir karardır. İİT bu kararı memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada İİT, uluslararası topluma, Filistinli sığınmacılara hizmet vermeye devam etmesini sağlamak için UNRWA'ya verilen siyasi desteğin yanında mali olarak da destek verme çağrısı yaptı.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu, 1949'da kurulmuştu.

UNRWA, Batı Şeria, Gazze, Kudüs, Ürdün, Lübnan ve Suriye'de 5 milyondan fazla mülteciye yardım sağlıyor.

ABD'nin, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından kısa süre sonra UNRWA'ya finansal desteği kesmesi, uluslararası yardım kuruluşunu büyük sıkıntıya sokmuştu.

BM Genel Kurulu'nda 4. Komite'de dün yapılan oylamada, UNRWA'nın görev süresinin uzatılmasına 170 ülke destek verirken ABD ve İsrail "hayır" oyu kullandı, 7 ülke ise çekimser kaldı.

ABD'nin 2017'de finansal desteği kestiği ve görev süresinin yenilenmesine karşı çıktığı UNRWA'nın görev süresi Haziran 2023'e kadar uzatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin Suudi Arabistan UNRWA

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