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İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde İran Uyarısı

30.05.2019 13:22 | Son Güncelleme

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın açılışında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İran konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan İbrahim El-Assaf, bölgedeki son olaylar konusunda İran’ı suçladı ve müslüman ülkelerin İran’a karşı her anlamda sağlam durması gerektiğini söyledi

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde İran Uyarısı

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın açılışında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İran konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan İbrahim El Assaf, bölgedeki son olaylar konusunda İran’ı suçladı ve müslüman ülkelerin İran’a karşı her anlamda sağlam durması gerektiğini söyledi. 57 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı bugün Mekke’de başladı.

El Assaf, körfezde Birleşik Arap Emirlikleri petrol tankerlerinin hedef alınması ve Yemen’de Hutiler’in insansız hava aracıyla Suudi petrol boru hattına saldırmasının sorumlusunun İran olduğunu iddia etti.

İran yönetimi daha önce yaptığı açıklamada bu iddiaların tamamını reddetmişti. Öte yanda Mekke’deki toplantıya İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif katılmadı.

Amerika yönetimi de bölgedeki saldırılar ve Bağdat’taki Amerika Büyükelçilik binası yakınlarına bir roket atılmasıyla ilgili Tahran yönetimini suçluyor.

Dün yaptığı açıklamada Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suudi Yanbu limanındaki saldırının arkasında da İran’ın olabileceğini söyledi.

Bolton, Tahran’ın davranışlarının 2015 yılında nükleer anlaşma imzalanmadan önceki döneme geri döndüğünü söyledi. Ancak Trump yönetimi Amerika’yı bu anlaşmadan çekmiş durumda.

Trump yönetimi İran’ın bölgedeki faaliyetleri ve tehditleri nedeniyle bölgeye uçak gemisi ve bombardıman uçakları gönderdi. Ayrıca Ortadoğu’ya 1500 asker gönderme kararı aldı. John Bolton, kendisine saldırılması halinde Amerika’nın buna yanıt vereceğini söyledi.

Asker takviyesi konusunda açıklama yapan Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan da İran tehdidine yönelik olarak bölgeye 900 asker gönderileceğini halen bölgedeki kurulu Patriot füze savunma sisteminde görevli 600 askerin de görev sürelerinin uzatılacağını söyledi. Shanahan, yeni gönderilecek askerlerin Suudi Arabistan ve Katar’a konuşlanacağını belirtti.

Savunma Bakan Vekili, “Bölgedeki güçlerimize karşı İran tehdidi sürüyor” diye konuştu.

Trump’ın Japonya seyahati sırasında İran’da rejim değişikliği değil nükleer silah olmaması peşindeyiz şeklinde konuşmasının ardında Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.

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