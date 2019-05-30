İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'nde İran Uyarısı

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın açılışında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı İran konusunda değerlendirmelerde bulundu. Bakan İbrahim El Assaf, bölgedeki son olaylar konusunda İran’ı suçladı ve müslüman ülkelerin İran’a karşı her anlamda sağlam durması gerektiğini söyledi. 57 ülkenin üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı bugün Mekke’de başladı.

El Assaf, körfezde Birleşik Arap Emirlikleri petrol tankerlerinin hedef alınması ve Yemen’de Hutiler’in insansız hava aracıyla Suudi petrol boru hattına saldırmasının sorumlusunun İran olduğunu iddia etti.

İran yönetimi daha önce yaptığı açıklamada bu iddiaların tamamını reddetmişti. Öte yanda Mekke’deki toplantıya İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif katılmadı.

Amerika yönetimi de bölgedeki saldırılar ve Bağdat’taki Amerika Büyükelçilik binası yakınlarına bir roket atılmasıyla ilgili Tahran yönetimini suçluyor.

Dün yaptığı açıklamada Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suudi Yanbu limanındaki saldırının arkasında da İran’ın olabileceğini söyledi.