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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Moldova'nın "Kudüs" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 14:47 | Son Güncelleme

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Moldova'nın "Kudüs" kararına tepki

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Moldova'nın, Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını kınayarak taşıma kararından vazgeçmesi çağrısında bulundu.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Moldova'nın Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı kınanarak bunun kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada Moldova'ya kararından vazgeçmesi, uluslararası hukuk ve kararların yanı sıra Kudüs'ün yasal statüsüne saygı göstermesi çağrısında bulunuldu.

Moldova Başbakanı Pavel Filip, salı günü, ülkesinin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamayla Moldova'nın söz konusu kararını kınamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını açıklamış, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak 14 Mayıs 2018'de resmi törenle açmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
islam işbirliği teşkilatı Kudüs Moldova

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