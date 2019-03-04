İslam İşbirliği Teşkilatından Myanmar kararı

DAKKA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Uluslararası Adalet Divanı'nı (UAD), Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların yasal haklarının tanınması için harekete geçirme yönündeki kararı oy birliği ile kabul etti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlenen 46. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının ardından Bangladeş Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İİT'nin, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanların yasal haklarının tanınması ve bu topluluğa karşı işlenen suçların sorumlularının adalet önünde hesap vermesi için UAD'ye harekete geçme çağrısı yapan kararı oy birliği ile kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, Myanmar'a karşı UAD aracılığıyla yasal bir yol izlenmesi yönündeki kararın, ülkedeki Arakanlı Müslümanların maruz kaldığı insan hakları ihlallerinin ve insanlığa karşı suçların sorumlularının hesap vermesi amacıyla uzun müzakerelerin ardından alındığı kaydedildi.

Bakanlığın "önemli bir diplomatik atılım" olarak nitelendirdiği kararın, 1-2 Mart tarihlerinde düzenlenen 46. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısının son oturumunda kabul edildiği bildirildi.