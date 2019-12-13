İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. yılını anma toplantısı

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Gençlik Forumu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Bahariye Mevlevihanesi'nde anma etkinliği düzenledi.

Etkinliğin açılışında konuşan İslam İşbirliği Gençlik Forumu Genel Direktörü Yunus Sönmez, toplantının amacının, gençler arasında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bilinirliğini artırmak olduğunu söyledi.

Sönmez, Türkiye'de bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın alt birimlerinin de tanıtılmasını amaçladıklarını aktararak, "Özellikle bu gece, Gençlik Forumumuzun tanıtılmasını amaçladık. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üye ülkelerinden birçok genç katıldı bu toplantıya. Ayrıca üye ülkelerin diplomatik misyon temsilcileri de etkinliğe iştirak etti. Yine dünyanın çeşitli yerlerinden akademisyenlerle bir araya geleceğiz. İslam İşbirliği Teşkilatı neden kuruldu, işlevi nedir gibi konular da panelistlerimiz tarafından gençlere anlatılacak." diye konuştu.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nda faaliyet gösteren öğrencilerden Muhammed Tahiri, Üsküp'ten İstanbul'a eğitim için geldiğini, İbn Haldun Üniversitesinde, medeniyet araştırmaları üzerine yüksek lisans yaptığını belirterek, şunları kaydetti: