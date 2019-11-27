İslam Kalkınma Bankası Türkiye’de çeşitli anlaşmalar imzaladı

İslam Kalkınma Bankası, Türkiye’deki paydaşlarıyla imza töreni gerçekleştirdi. Ulaştırma sektöründeki İslam Kalkınma Bankası’nın finansmanı da Türkiye için çok çok önemli olduğunu söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Özelikle Ankara-Konya yüksek hızlı tren demiryolu projesi için temin edilen 174 milyon euro ve devlet demiryollarımız da elektrikli lokomotif için aldığımız 275 milyon dolar bugün burada imza törenini gerçekleştireceğiz" dedi.

İslam Kalkınma Bankası, Türkiye’deki paydaşlarıyla imza töreni gerçekleştirdi. Törende İslam Kalkınma Bankası; Türk Eximbank, İller Bankası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay’ın temsilcileri katılarak çeşitli anlaşmalar imzaladı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katıldı.

Son 5 yıllık süreçte Türkiye’ye İslam Kalkınma Bankası tarafından verilen finansmanın yakaladığı ivmeden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, "Sağlıktan eğitime, ticaretten enerjiye pek çok sektörde İslam Kalkınma Bankası’nın finansmanını görüyoruz. Ulaştırma sektöründeki İslam Kalkınma Bankası’nın finansmanı da bizim için çok çok önemli. Özelikle Ankara-Konya yüksek hızlı tren demiryolu projesi için temin edilen 174 milyon euro ve devlet demiryollarımız da elektrikli lokomotif için aldığımız 275 milyon dolar bugün burada imza törenini gerçekleştireceğiz. Yüksek hızlı tren setleri tedariki için sağlanan 312 milyon euro demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi için çok önemsediğimiz finans kaynaklarıdır" şeklinde konuştu.