İslam Kalkınma Bankasından Özbekistan'a 1,3 milyar dolarlık kredi

İslam Kalkınma Bankası, Özbekistan'a 1,3 milyar dolarlık kredi ayıracak.

Özbekistan Devlet Yatırım Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İslam Kalkınma Bankası, 2018-2021 yıllarında taşımacılık, enerji ve altyapı projeleri için Özbekistan'a 1,3 milyar dolarlık kaynak sağlayacak.

Bu kapsamda, Özbekistan hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası arasında 2018-2021 yıllarına yönelik stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, ülkede temaslarını sürdüren İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı Suhrab Halmuradov imza attı.

Hajjar, "İslam Kalkınma Bankası ekonomik gelişme ve yenilikçi teknolojilere yönelik projelerin uygulanmasında Özbekistan'ı desteklemeye hazır." ifadelerini kullandı.

Halmuradov da Özbekistan'ın 2003 yılında İslam Kalkınma Bankasının üyesi olduğunu hatırlatarak, şimdiye kadar bankanın ülkedeki eğitim, sağlık, tarım, sulama, enerji, taşımacılık ve özel sektörün desteklenmesine yönelik toplam 26 proje için 1,4 milyar dolardan fazla kredi ayırdığını kaydetti.