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İslam Kalkınma Bankasından Özbekistan'a 1,3 milyar dolarlık kredi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2018 22:08 | Son Güncelleme

İslam Kalkınma Bankasından Özbekistan'a 1,3 milyar dolarlık kredi

İslam Kalkınma Bankası, Özbekistan'a 1,3 milyar dolarlık kredi ayıracak.

Özbekistan Devlet Yatırım Komitesinden yapılan açıklamaya göre, İslam Kalkınma Bankası, 2018-2021 yıllarında taşımacılık, enerji ve altyapı projeleri için Özbekistan'a 1,3 milyar dolarlık kaynak sağlayacak.

Bu kapsamda, Özbekistan hükümeti ile İslam Kalkınma Bankası arasında 2018-2021 yıllarına yönelik stratejik ortaklık anlaşması imzalandı. Anlaşmaya, ülkede temaslarını sürdüren İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar ile Özbekistan Başbakan Yardımcısı Suhrab Halmuradov imza attı.

Hajjar, "İslam Kalkınma Bankası ekonomik gelişme ve yenilikçi teknolojilere yönelik projelerin uygulanmasında Özbekistan'ı desteklemeye hazır." ifadelerini kullandı.

Halmuradov da Özbekistan'ın 2003 yılında İslam Kalkınma Bankasının üyesi olduğunu hatırlatarak, şimdiye kadar bankanın ülkedeki eğitim, sağlık, tarım, sulama, enerji, taşımacılık ve özel sektörün desteklenmesine yönelik toplam 26 proje için 1,4 milyar dolardan fazla kredi ayırdığını kaydetti.

Açıklamada, söz konusu kredinin enerji, taşımacılık, altyapının geliştirilmesi, köy kesimlerinde konut inşaatı ve buraların kalkındırılması, sosyal kalkınma ve özel sektörün desteklenmesi projeleri için kullanılacağı belirtildi.

Özbekistan ile İslam Kalkınma Bankası arasında ayrıca İmam Buhari Uluslararası Araştırma Merkezine 275 bin dolarlık mali destek sağlanmasına ilişkin hibe anlaşması imzalandı. İslam Kalkınma Bankası ile bazı Özbek bankalar, Özbekistan Milli Üniversitesi ve Taşkent Bilişim Teknolojileri Üniversitesi arasında da karşılıklı anlayış memorandumlarına imza atıldı.

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İslam Kalkınma Bankası İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar Özbekistan

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