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"İslam karalama kampanyalarına maruz kalıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 19:19 | Son Güncelleme

Mısır'da El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile görüşen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "İslam'ın karalama kampanyalarına maruz kaldığını" söyledi

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'de El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib ile görüşen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İslam'ın terör gerekçesiyle karalama kampanyalarına maruz kaldığını söyledi.

El-Ezher Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Guterres Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Görüşmede İslam’ın terör gerekçesiyle karalama kampanyalarına maruz kaldığını ifade eden Guterres, siyasi savaşlarda dini ve mezhebi sloganların kendi çıkarları için kullanıldığını, halbuki terörden en fazla zarar görenlerin Müslümanlar ve Araplar olduğunu dile getirdi.

BM Genel Sekreteri Guterres, El-Ezher’in İslam’ın gerçek yüzü olduğuna vurgu yaparak, barışı kuvvetlendirmek için Vatikan gibi dini kurumlarla iletişime geçen El-Ezher Şeyhi Tayyib’in çağrısının önemli olduğunun altını çizdi.

Tayyib ise görüşmede, El-Ezher’in dünyada barışı tesis etmek ve insanlar arasında eşitliği sağlamak gibi hedeflerin hayata geçirilebilmesi için BM ile yardımlaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Tayyib ayrıca El-Ezher’in, "bütün insanların kardeş olduğu mesajını devamlı bir şekilde din alimleri, cami imamları ve bütün dünyadan eğitim görmek için El-Ezher’e gelen öğrenciler aracılığı ile verdiğini" söyledi.

El-Ezher Şeyhi Tayyib’in “Müslüman Bilgeler Konseyi” Başkanı olarak BM Genel Sekreteri Guterres’e Konsey’de gözlemci belgesi verdiği bildirildi.

Bugün Mısır'a gelen Guterres’in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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