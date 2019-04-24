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İslam karşıtı göstericiler önünde verdiği pozlarla fenomen oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 19:25 | Son Güncelleme

ABD'de İslam karşıtı bir grubun gösterisi sırasında protestocuların önünde fotoğraf çektiren Şeyma İsmail, verdiği alaycı pozlarla sosyal medyada on binlerce beğeni aldı - Şeyma İsmail: - "Herkes benimle gurur duyarken, bir yandan da güvenliğim için dua ediyor"

ABD'de İslam karşıtı bir grubun gösterisi sırasında protestocuların önünde fotoğraf çektiren Şeyma İsmail, verdiği alaycı pozlarla sosyal medyada fenomen oldu.

ABD'de davranış terapisti olarak çalışan başörtülü İsmail (24), başkent Washington'da İslam karşıtı gösteri düzenleyen grubun önüne geçerek fotoğraf çektirdi.

İsmail'in, "21 Nisan'da yobazlığın yüzüne güldüm ve başarının en büyüğünü hissederek yoluma yürüdüm." yorumuyla paylaştığı fotoğraflar kısa sürede Instagram ve Twitter üzerinden yayılarak on binlerce beğeni aldı.

- "Bu fotoğrafı müzeye koyun"

Twitter kullanıcıları Şeyma'yı cesaretinden dolayı tebrik ederken, bir kullanıcı, "Bu fotoğrafı müzeye koyun." şeklinde yorum yaptı.

İsmail, Buzzfeed adlı internet sitesine yaptığı açıklamada, geçen hafta Kuzey Amerika İslam Camiası ile Müslüman Amerikan Cemiyeti tarafından düzenlenen kongreye gittiğinde salon önündeki protestocuları gördüğünü belirtti.

Birçok insanın protestolar nedeniyle moralinin bozulduğunu aktaran İsmail, "Protestocular önlerinden geçen bazı arkadaşlarıma 'cehenneme gidin' demiş. Onların nefretine kibarlıkla cevap vermek istedim. Arkadaşım Cemile'den fotoğrafımı çekmesini istedim." ifadesini kullandı.

İsmail, fotoğrafları çekilirken protestocuların kendisine tepki gösterdiğini ancak buna rağmen moralini bozmadığını kaydetti.

Fotoğrafların bu kadar çok yayılacağını tahmin etmediğini belirten İsmail, "Yakınlarım güvenliğim için endişeye kapıldı. Herkes benimle gurur duyarken, bir yandan da güvenliğim için dua ediyor." dedi.

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İslam karşıtı gösteri Şeyma İsmail

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