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İslam karşıtı politikacı canlı yayında bıçaklandı! Görüntüler Almanya'yı sarstı: Polisin ensesine sapladı

31.05.2024 17:10
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Almanya bugün canlı yayına yansıyan bıçaklı saldırıyla sarsıldı. İslam karşıtı konuşmalarıyla tanınan aktivist ve politikacı Michael Stürzenberger eylem sırasında dehşet yaşadı. Mannheim polisi saldırganı tabancayla etkisiz hale getirdi. Olayın görüntüleri sosyal medyada da yayıldı.

Aşırı sağcı aktivist ve politikacı Michael Stürzenberger, bugün Almanya’nın Mannheim kentindeki eylemleri sırasında bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda biri polis olmak üzere yaralılar olduğu ve polisin saldırganı vurarak yaraladığı açıklandı.

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ÖNÜNE GELENİ BIÇAKLADI

Alman Özgürlük Partisi'nin (AfD) 2013-2016 yılları arasında lideri olan aşırı sağcı aktivist ve politikacı Michael Stürzenberger ile Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) hareketinden bazı kişiler bugün Mannheim kentinde eylem düzenledi. Eylem sırasında bıçaklı bir saldırgan, Stürzenberger ile BPE hareketinden bazı kişilere saldırarak yaraladı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde saldırganın bir polisi ensesinden bıçakladığı sırada polis tarafından vurulduğu görüldü.

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SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bürgerbewegung Pax Europa (BPE) hareketinden olaya ilişkin yapılan açıklamada Michael Stürzenberger, bir polis ve bazı BPE hareketinden kişilerin bu sabah saatlerinde Mannheim’da bıçaklandığı belirtildi.

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Mannheim polisi olayla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün saat 11.35 sıralarında Mannheim'daki pazar meydanında çok sayıda kişiye saldırı düzenlendi. Bir kişinin çok sayıda kişiye bıçakla saldırarak yaraladı. Yaralanmaların boyutu ve ciddiyeti hakkında henüz bilgi verilmedi. Daha sonra saldırgana karşı ateşli silah kullanıldı. Bunun sonucunda saldırgan da yaralandı. Kurtarma ve acil durum hizmetlerinin yanı sıra kurtarma helikopteri de görev başında. Halk için herhangi bir tehlike yoktur. Kurpfalzkreisel ile Paradeplatz arasındaki demiryolu trafiği bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.”

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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