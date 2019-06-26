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İslam Karşıtı Siyasetçi Temyize Gidiyor

26.06.2019 04:12 | Son Güncelleme

Hollanda Özgürlük Partisi’nin İslam düşmanı lideri Geert Wilders, 2016 etnik bir grubu aşağılamaktan ve ayrımcılığı kışkırtmaktan suçlu bulunduğu davayı temyize götürdü. Wilders’in avukatları suçlamaların siyasi gerekçelere dayanıp dayanmadığının soruşturulması için duruşmaların ertelenmesini istedi

İslam Karşıtı Siyasetçi Temyize Gidiyor

Hollanda Özgürlük Partisi’nin İslam düşmanı lideri Geert Wilders, 2016 etnik bir grubu aşağılamaktan ve ayrımcılığı kışkırtmaktan suçlu bulunduğu davayı temyize götürdü. Wilders’in avukatları, suçlamaların siyasi gerekçelere dayanıp dayanmadığının soruşturulması için duruşmaların ertelenmesini istedi.

Lahey Temyiz Mahkemesi’ndeki duruşmaya Geert Wilders de katıldı ancak konuşmadı. Wilders adına açıklama yapan avukatları, duruşmanın başında yeni kanıtların yolda olduğunu söyledi ve halkı kışkırtma suçlamalarının araştırılması için erteleme istedi.

Mahkemenin erteleme talebiyle kararını açıklaması bekleniyor. Eğer erteleme olmazsa duruşma Perşembe günü devam edecek.

Wilders, 2014’teki bir kampanya mitinginde, “Hollanda’da daha mı az daha mı çok Faslı istiyorsunuz?” sorusunu sormuş, destekçilerinin ‘’Az, az, az’’ sloganları üzerine, “Bunun gereğini yapacağız” demişti. Wilders’ın bu sözleri, ırkçılık karşıtı protestolara neden olmuş, polis, 6 binden fazla şikayet aldığını açıklamıştı. Hollanda’da nüfusun yüzde 2’lik bölümünü Faslılar oluşturuyor.

O dönem Wilders’i suçlu bulan mahkeme, ağırı sağcı siyasetçiye para ya da hapis cezası vermemişti.

Wilders’in avukatı Geert Jan Knoops ayrıca dönemin Adalet Bakanı Ivo Opstelten’in Wilders’e kovuşturma açılmasında rolü olduğu iddialarını da gündeme getirdi. Knoops, savcıların bu iddiaları açıklığa kavuşturmakta başarısız olması meselesinin de araştırılması gerektiğini belirtti.

Opstelten Wilders kovuşturmasıyla ilgisi olmadığını söylemiş, 2017’de ise bu davadan bağımsız bir nedenle istifa etmişti.

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