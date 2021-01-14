İslam karşıtlığıyla mücadele teklifine meclisten ret

Almanya'da Sol Parti'nin, Ayrımcılığa Karşı Mücadele Yasası'na Müslümanların da eklenmesi yönünde verdiği kanun teklifi Federal Meclis'te reddedildi.

Sol Parti'nin din politikaları sözcüsü Christine Buchholz, Almanya'da Müslümanların dezavantajlı konumda bulunmayı sürdürdüğüne işaret ederek "Türk ya da Arap ismine sahip olanlar ev bulmakta, iş bulmakta sorunlarla karşılaşıyorlar. Bu durum, özellikle de başörtülü kadınlar açısından geçerli" diye konuştu. Buchholz, güvenlik güçlerinin de dış görünüme göre yapılan kimlik kontrolleriyle Müslüman karşıtı önyargılara katkıda bulunduğunu belirtti.

Siyasetin Müslümanlara yönelik nefrete karşı daha faal olması gerektiğine vurgu yapan Buchholz, bunun için Ayrımcılıkla Mücadele Yasasında reforma, ek danışmanlık hizmetlerine ve Müslüman dini cemaatlerinin devletçe tanınmasına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kanun teklifi Federal Meclis'te iktidardaki Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile muhalefetteki liberal Hür Demokrat Parti (FDP) ve sağ popülist Almanya için Alternatif'in (AfD) oylarıyla reddedildi, Yeşiller ise çekimser oy kullandı.