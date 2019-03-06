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İslam Kerimov’un kızı cezaevine gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 13:22 | Son Güncelleme

Özbekistan’ın eski lideri İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova, daha önce mahkum edildiği ev hapsi şartlarını ihlal ettiği gerekçesi il cezaevine gönderildi.Özbekistan’da mahkeme, ülkenin eski lideri İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova’nın cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Özbekistan’ın eski lideri İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova, daha önce mahkum edildiği ev hapsi şartlarını ihlal ettiği gerekçesi il cezaevine gönderildi.
Özbekistan’da mahkeme, ülkenin eski lideri İslam Kerimov’un kızı Gülnara Kerimova’nın cezaevine gönderilmesine karar verdi. Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kerimova’nın daha önce mahkum edildiği ev hapsi şartlarını ihlal ettiği, bu nedenle de cezasının geri kalanını cezaevinde geçireceği kaydedildi. Gülnara Kerimova’nın ev hapsinde bulunduğu sıralarda evi izinsiz terk ettiği, telefon ve internet kullandığı aktarıldı.
Kerimoava’nın avukatı Gregoire Mangeat sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, başkent Taşkent’te bulunan evinden “zorla alındığını” söyledi. Gülnara Kerimova’nın nereye götürüldüğünü bilmediğini ifade eden avukat Mangeat, Özbek yetkililer, itirazını geri çekmesi için Kerimova’ya fiziksel ve psikolojik baskı yaptıklarını iddia etti.
Gülnara Kerimova, Aralık 2017’de aralarında yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık, ticaret ve gümrük kurallarını ihlal etme ve diğer suçlamalardan 10 yıl hapse mahkum edilmiş, haksız şekilde elde ettiği gelirleri ve devlete verdiği maddi zararı geri ödemeyi kabul etmesiyle Kerimova’nın ceza süresi Temmuz 2018’de 5 yıla indirilerek cep telefonu ve internet kullanma yasağını da içeren ev hapsi cezası verilmişti.
Özbek makamları, Kerimova’nın İngiltere, İsviçre ve Fransa gibi ülkelerde bulunan varlıklarını dondurmaya çalışıyor.
Özbekistan’ı 27 yıldır yöneten İslam Kerimov, geçirdiği beyin kanaması sonucu 2016 yılında 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

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