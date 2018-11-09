KIRKLARELİ (AA) - Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara, "İslam medeniyetinin ana dili Arapça'dır. Bununla birlikte ise iki ana dili daha vardır, onlar da Farsça ve Türkçedir. Avrupalılar bile bir dönem oturmuşlar Arapça'yı öğrenmişler." dedi.

Kara, Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesince Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Tasavvuf Kültürü ve Medeniyetimiz" konferansında yaptığı konuşmada, medeniyetlerin insanoğlunun yer yüzünde kurduğu en büyük organizasyon olduğunu söyledi.

Medeniyetin birçok devleti ve imparatorluğu içine alabileceğini belirten Kara, İslam medeniyetinin de birçok devleti çatısı altına alabileceğini ifade etti.

Bütün medeniyetlerin üç ayağının olduğunu aktaran Kara, bunlardan birincisinin ilim ve irfan, ikincisinin fikir ve felsefe, üçüncüsünün ise güzel sanatlar olduğunu dile getirdi.

Tüm medeniyetlerin ortak özelliklerinin aynı olduğunu vurgulayan Kara, "Medeniyet kurmak istiyorsanız, yeni medeniyete talip olmak istiyorsanız bu üç dalda A grubu insanlar yetiştireceksiniz. Ancak bu şekilde medeniyet kurabilirsiniz. Bu üç dalda da ürettiğiniz eserleri ötekiler, okumak ve anlama ihtiyacı hissedeceklerdir. Öbür medeniyetteki insanlar senin eserlerini okuma ihtiyacı hissedecek. Medeniyet kurabilecek bir güç, kitapların orijinallerini okuyup anlaması gerekiyor. Tercümanla bu yetersiz olacaktır." şeklinde konuştu.