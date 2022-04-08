HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İslam Medeniyetleri Müzesi nerede? İslam Medeniyetleri Müzesi açıldı mı? Ne zaman açılıyor?

İslam Medeniyetleri Müzesi nerede? İslam Medeniyetleri Müzesi açıldı mı? Ne zaman açılıyor?

08.04.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İslam Medeniyetleri Müzesi nerede? sorusunun yanıtı 8 Nisan Cuma günü 39. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son dakika açıklamasının ardından merak konusu oldu. Vatandaşlar, İslam Medeniyetleri Müzesi nerede? İslam Medeniyetleri Müzesi açıldı mı? Ne zaman açılıyor? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. Konuya dair bilgiler haberimizde...

İslam Medeniyetleri Müzesi nerede? İslam Medeniyetleri Müzesi açıldı mı? Ne zaman açılıyor?

İslam Medeniyetleri Müzesi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzenin daha önce sergilenmemiş çok sayıda eseri içinde bulunduracağını belirtti. İslam Medeniyetleri Müzesi nerede? İslam Medeniyetleri Müzesi açıldı mı? Ne zaman açılıyor? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ NEREDE?

İslam Medeniyetleri Müzesi, Büyük Çamlıca Camii Külliyesi`nde bulunuyor.

İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ AÇILDI MI?

İslam Medeniyetleri Müzesi 8 Nisan 2022 Cuma (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ NEDİR?

10 bin metrekare kapalı alanda kurgulanan İslam Medeniyetleri Müzesi, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı.

  1. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam sanatının gelişimini yansıtan 800e yakın eserin sergilendiği müze, Türk Dokuma Sanatı, Hz. Peygambere Atfedilen Eserler, İslam Sanatında Mimari ve Dekoratif Ögeler, İlk Mabet Kabe, Şam Evrakı, Kuran-ı Kerim ve Mahfazaları, İslamda Bilim, Berat ve Fermanlar, Hüsn-i Hat, Tılsımlı Gömlekler, Osmanlıda Giyim, Destimal Geleneği, Sanduka Puşideleri, İslamda Fetih, Türk Çini Sanatı, İslami Sikkeler olmak üzere 15 tematik bölümden oluşuyor.

Ziyaretçiler müzeye geldiklerinde bu bölümlerde, Peygamber Hazreti Muhammedin temsili ayak izi, Kabe kapısı perdesi, tılsımlı gömlekler, padişah kaftanları, Fatih Sultan Mehmetin çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, dervişlerin tespihleri, padişah kılıçları ve daha birçok eseri görme imkanı bulacak.

İslam Medeniyetleri Müzesi, 1200 yıllık geçmişin izlerini taşıyan ve pek çoğu daha önce teşhir edilmemiş eşsiz eserleri barındırıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Suriye kaynaklı çöl tozuna dikkat!Suriye kaynaklı çöl tozuna dikkat!
"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı"Mansur Yavaş olamaz" diyerek muhalefetin adayını açıkladı
Erdoğan'a sürpriz davet! Arap basını yazdıErdoğan'a sürpriz davet! Arap basını yazdı
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Ucuz kırmızı et satışı başladı! İşte alınabilecek yerler

Brent petrol 100 doların altına geriledi! İşte benzin ve motorin fiyatında son durum

Brent petrol 100 doların altına geriledi! İşte benzin ve motorin fiyatında son durum

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Babası teslim olmasını sağlamıştı! Yakalanacağını anlayınca intihar etti

Tren istasyonunu vurdular: Ölü ve yaralılar var! Rusya'dan açıklama

Tren istasyonunu vurdular: Ölü ve yaralılar var! Rusya'dan açıklama

Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Mitinglere başlayacağız'

Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Mitinglere başlayacağız'

İngiliz öğretmen vahşice öldürüldü! Kan donduran sözler

İngiliz öğretmen vahşice öldürüldü! Kan donduran sözler

İlginizi Çekebilir

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Putin’in gizli kızının evi ifşa oldu! Değeri dudak uçuklattı

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

Gişede rekabet büyüdü! İşte haftanın filmleri...

İftar ve sahurda bol bol yiyin tüm gün tok tutuyor

İftar ve sahurda bol bol yiyin tüm gün tok tutuyor

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.