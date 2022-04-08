İslam Medeniyetleri Müzesi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzenin daha önce sergilenmemiş çok sayıda eseri içinde bulunduracağını belirtti. İslam Medeniyetleri Müzesi nerede? İslam Medeniyetleri Müzesi açıldı mı? Ne zaman açılıyor? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ NEREDE?

İslam Medeniyetleri Müzesi, Büyük Çamlıca Camii Külliyesi`nde bulunuyor.

İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ AÇILDI MI?

İslam Medeniyetleri Müzesi 8 Nisan 2022 Cuma (bugün) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ NEDİR?

10 bin metrekare kapalı alanda kurgulanan İslam Medeniyetleri Müzesi, Milli Saraylara bağlı Topkapı Sarayı ve Saray Koleksiyonları Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türbeler Müzesi ve Vakıflar Müzesi koleksiyonlarından seçilen eserlerle hazırlandı.

yüzyıldan 19. yüzyıla kadar İslam sanatının gelişimini yansıtan 800 e yakın eserin sergilendiği müze, Türk Dokuma Sanatı, Hz. Peygamber e Atfedilen Eserler, İslam Sanatında Mimari ve Dekoratif Ögeler, İlk Mabet Kabe, Şam Evrakı, Kur an-ı Kerim ve Mahfazaları, İslam da Bilim, Berat ve Fermanlar, Hüsn-i Hat, Tılsımlı Gömlekler, Osmanlı da Giyim, Destimal Geleneği, Sanduka Puşideleri, İslam da Fetih, Türk Çini Sanatı, İslami Sikkeler olmak üzere 15 tematik bölümden oluşuyor.

Ziyaretçiler müzeye geldiklerinde bu bölümlerde, Peygamber Hazreti Muhammed in temsili ayak izi, Kabe kapısı perdesi, tılsımlı gömlekler, padişah kaftanları, Fatih Sultan Mehmet in çocukluk defteri, Osmanlı dönemine ait paralar, dervişlerin tespihleri, padişah kılıçları ve daha birçok eseri görme imkanı bulacak.

İslam Medeniyetleri Müzesi, 1200 yıllık geçmişin izlerini taşıyan ve pek çoğu daha önce teşhir edilmemiş eşsiz eserleri barındırıyor.

