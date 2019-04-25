"İslam sanatları, Batı sanatlarından çok farklıdır"

İSTANBUL (AA) - Ebru sanatçısı Hikmet Barutçugil, İslam sanatı ve estetiğine ilişkin, "İslam sanatlarının estetik prensiplerini ben bu sanatla uğraşırken anladım. İslam sanatları estetik kurallarıyla Batı sanatlarından çok farklıdır." dedi.

Barutçugil, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ayşe Taşkent moderatörlüğündeki "İslam Sanatı ve Estetiği" söyleşilerinin konuğu oldu.

Her insanın farklı bir tecelli ile yaratıldığını belirten Barutçugil, "Çok küçük yaşlarda beni sanata yönlendirmediler. Çocukluk yıllarımı Malatya'da geçirdim. O yıllarda topladığımız kayısıları havuza atar onlara çubukla şekiller vermeye çalışırdım. Zannediyorum, ebru sanatına ilk yönelişim de böyle başladı. Tabii bu havuza atma işi kayısının temizlenmesi ve serinlemesi için yapılırdı." diye konuştu.

Hat sanatıyla sanat hayatına başladığını belirten Barutçugil, Süleymaniye Kütüphanesinde gördüğü ebru eserleriyle bu sanata yöneldiğini ifade etti.

- "İslam sanatları Batı sanatlarından çok farklı"

Barutçugil, ebru sanatına başladığı ilk zamanlarda çıkan şekillerin kendisini hep hayrete düşürdüğünü aktararak, "İslam sanatlarının estetik prensiplerini ben bu sanatla uğraşırken anladım. İslam sanatları estetik kurallarıyla Batı sanatlarından çok farklıdır." ifadelerini kullandı.