İslam Sancak, Pençe-Kilit Operasyonundan gelen kahreden haber sonrası vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile İslam Sancak kimdir? Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak neden şehit oldu? Nereli ve kaç yaşındaydı? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İSLAM SANCAK KİMDİR?

İslam Sancak, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde görevliydi.

Piyade Uzman Çavuş İslam Sancak teröristlerle çıkan çatışmada şehit düştü.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ İSLAM SANCAK NEDEN ŞEHİT OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 29 Mayıs 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. İslam SANCAK şehit olmuştur."

İSLAM SANCAK NERELİ?

İslam Sancak’ın 1 yıl önce nişanlandığını ve bu yaz için evlilik hazırlığı yaptığını ifade etti.

Şehit İslam Sancak’ın cenazesinin Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildikten sonra ikindi namazını müteakip Erenköy Aile Mezarlığı'na defnedileceği aktarıldı.

