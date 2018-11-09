"İslam Tarihi ve Medeniyeti" külliyatı okucuyla buluşuyor

Siyer Yayınları Editörü Muhammed Ali Alioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kitap, tarihi kronolojik olarak anlatmakla beraber, medeniyet tarihi açısından da bizim tematik dediğimiz konu bazlı bir yapıya sahip. Yani konular dönemsel olarak işlendi. Fakat konuların kendi içindeki ayrımları ise özellikle bugünkü toplumun bazı sorunlarına ışık tutacak şekilde düzenlendi." dedi.

Proje yürütücülüğünü ve genel editörlüğünü İslam Tarihçileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şeker'in üstlendiği külliyatta, proje yardımcı ve editörlüğünü de Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Rıza Savaş ve Doç. Dr. Tahsin Koçyiğit gerçekleştirdi.

"Daha önce Siyer Vakfı olarak 2012 yılında 'İbn Sa'd Tabakat' diye bir eser yayınlamıştık. Hz. Peygamber dönemindeki sahabeleri anlatan siyerin ilk temel kaynaklarından biridir. Hanım sahabelerle birlikte 5 bin 552'ye yakın sahabeyi anlatan 10 ciltlik bir külliyattı. Okuyuculardan 'Evet Asr-ı Saadet dönemini okuduk. Bundan sonrası ne olmalı? Günümüze kadar gelen İslam tarihi serüvenini bir okusak' noktasında geri dönüşler oldu. Bizler de bu düşünce içindeyken İslam Tarihçileri Derneği'nin başlamış olduğu bu çalışmayı öğrendik ve onlarla irtibatlaşarak biz de 2015 yılından itibaren külliyat üzerinde çalışmaya başladık."

Külliyatın hazırlanmasında temel kaynakların ve güncel araştırmaların esas alındığına işaret eden Alioğlu, "Külliyattaki konularda her alanın üzerine doktora çalışması yapan akademisyenlerin tezleri, alanında uzman genç araştırmacılar tarafından hazırlanan yeni veriler de yer alıyor. Bu açıdan da külliyat farklı bir özelliğe ve değere sahip." diye konuştu.

Alioğlu, eserin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmesi temennisinde bulunarak, külliyatın hem üniversitelerde hem de kütüphanelerde yer alması gerektiğini sözlerine ekledi.