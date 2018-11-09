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"İslam Tarihi ve Medeniyeti" külliyatı okucuyla buluşuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:11 | Son Güncelleme

Siyer Vakfı, Siyer Yayınları ve İslam Tarihçileri Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan "İslam Tarihi ve Medeniyeti" külliyatını 165 kişilik yazı ekibi, 8 yılda tamamladı - "Yerli ve Milli" temasıyla tercüme olmadan, telif bir çalışma olarak kaleme alınan "İslam Tarihi ve Medeniyeti" külliyatı Hz. Muhammed döneminden başlayarak, Osmanlı'nın son dönemlerini de kapsayan süreci toplam 230 bölümde ele alıyor - Siyer Yayınları Editörü Muhammed Ali Alioğlu: - "Bu kitap tarihi kronolojik olarak anlatmakla beraber, medeniyet tarihi açısından da bizim tematik dediğimiz konu bazlı bir yapıya sahip. Yani konular dönemsel olarak işlendi. Fakat konuların kendi içindeki ayrımları ise özellikle bugünkü toplumun bazı sorunlarına ışık tutacak şekilde düzenlendi"

İSTANBUL (AA) - Siyer Vakfı, Siyer Yayınları ve İslam Tarihçileri Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan "İslam Tarihi ve Medeniyeti" külliyatında sona gelindi.

Prof. Dr. Halil Inalcık ile Prof. Dr. İbrahim Sarıçam'ın da katkıda bulunduğu külliyatı 165 kişilik yazı ekibi, 8 yılda tamamladı.

Proje yürütücülüğünü ve genel editörlüğünü İslam Tarihçileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şeker'in üstlendiği külliyatta, proje yardımcı ve editörlüğünü de Prof. Dr. Adnan Demircan, Prof. Dr. Rıza Savaş ve Doç. Dr. Tahsin Koçyiğit gerçekleştirdi.

Siyer Yayınları Editörü Muhammed Ali Alioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu kitap, tarihi kronolojik olarak anlatmakla beraber, medeniyet tarihi açısından da bizim tematik dediğimiz konu bazlı bir yapıya sahip. Yani konular dönemsel olarak işlendi. Fakat konuların kendi içindeki ayrımları ise özellikle bugünkü toplumun bazı sorunlarına ışık tutacak şekilde düzenlendi." dedi.

Alioğlu, külliyatın çıkmasındaki amacın arka planına da değinerek, şunları anlattı:

"Daha önce Siyer Vakfı olarak 2012 yılında 'İbn Sa'd Tabakat' diye bir eser yayınlamıştık. Hz. Peygamber dönemindeki sahabeleri anlatan siyerin ilk temel kaynaklarından biridir. Hanım sahabelerle birlikte 5 bin 552'ye yakın sahabeyi anlatan 10 ciltlik bir külliyattı. Okuyuculardan 'Evet Asr-ı Saadet dönemini okuduk. Bundan sonrası ne olmalı? Günümüze kadar gelen İslam tarihi serüvenini bir okusak' noktasında geri dönüşler oldu. Bizler de bu düşünce içindeyken İslam Tarihçileri Derneği'nin başlamış olduğu bu çalışmayı öğrendik ve onlarla irtibatlaşarak biz de 2015 yılından itibaren külliyat üzerinde çalışmaya başladık."

Külliyatın hazırlanmasında temel kaynakların ve güncel araştırmaların esas alındığına işaret eden Alioğlu, "Külliyattaki konularda her alanın üzerine doktora çalışması yapan akademisyenlerin tezleri, alanında uzman genç araştırmacılar tarafından hazırlanan yeni veriler de yer alıyor. Bu açıdan da külliyat farklı bir özelliğe ve değere sahip." diye konuştu.

Alioğlu, eserin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenmesi temennisinde bulunarak, külliyatın hem üniversitelerde hem de kütüphanelerde yer alması gerektiğini sözlerine ekledi.

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- Eserin tanıtım toplantısı 11 Kasım'da

"Yerli ve Milli" temasıyla tercüme olmadan, telif bir çalışma olarak kaleme alınan "İslam Tarihi ve Medeniyeti" külliyatı Hz. Muhammed döneminden başlayarak, Osmanlı'nın son dönemlerini kapsayan süreci toplam 230 bölümde ele alıyor.

Külliyatta aynı zamanda 178 işlenmiş harita, fotoğraf, resim, illüstrasyon, minyatür ve gravür gibi bin 16 görsel materyal ile her cildin sonunda ayrıntılı kronolojik tablolar ve karma dizinleri yer alıyor.

Eserin tanıtım toplantısı ise 11 Kasım'da saat 9.30'da Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde "İslam Tarihi ve Medeniyeti" başlıklı sempozyumla gerçekleştirilecek. İki oturum halindeki sempozyumda eserin cilt editörleri sunumlar yapacak.

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İslam Tarihi ve Medeniyeti

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