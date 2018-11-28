DOHA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Dr. Gays bin Mübarek el Kuvari ile görüştü.

Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı'nı beraberindeki heyetle birlikte ziyaret eden Başkan Erbaş, yaptığı açıklamada, "İslam toplumlarının güvenliğini tehdit eden hareketlere karşı birlikte mücadele edilmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten Erbaş, iki ülke arasındaki stratejik, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin yanında din hizmeti yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı arasındaki işbirliğinin de en üst düzeye çıkarılmasını istediklerini söyledi.

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- Başkan Erbaş’tan Kudüs ve Mescid-i Aksa için ortak hareket önerisi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı arasında ortak yapılabilecek çalışmalarla ilgili önerilerde bulunan Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

"İki ülke, İsrail’in son zamanlarda Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya karşı sergilediği tutum karşısında ortak hareket etmeli, diğer Müslüman ülkelere örnek ve rehber olmalıdır. Balkanlar, Orta Asya ve Afrika'daki Müslüman azınlıkların karşılaştığı sorunlara ilişkin iki ülke tarihi bağlarıyla, bilgi ve tecrübe birikimini kullanarak ortak çalışma yürütmelidir. Küresel olarak İslamofobi ile mücadele konusunda ilmi ve akademik çalışmaların yanı sıra medya ve sosyal medya alanlarında da işbirliği yapılmalıdır. Gerek iki ülkenin sahip olduğu geleneksel dini değerlerin güçlendirilmesi gerekse dini referanslı terör ve şiddet eylemlerine karşı daha güçlü bir duruş sergilenmesi için iki ülkenin dini kurumları arasında yapılacak çalışmalara hukuki bir zemin oluşturmak maksadıyla ‘İşbirliği Protokolü’ imzalanmalıdır ve buna ilişkin taslak metnimiz daha önce bakanlığınıza ulaştırılmıştır."