HABER

"İslam toplumlarının güvenliğini tehdit eden hareketlere karşı birlikte mücadele edilmeli”

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 19:54 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Dr. Gays bin Mübarek el Kuvari ile bir araya geldi

DOHA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'da Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Dr. Gays bin Mübarek el Kuvari ile görüştü.

Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı'nı beraberindeki heyetle birlikte ziyaret eden Başkan Erbaş, yaptığı açıklamada, "İslam toplumlarının güvenliğini tehdit eden hareketlere karşı birlikte mücadele edilmeli." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını ileten Erbaş, iki ülke arasındaki stratejik, ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkilerin yanında din hizmeti yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı arasındaki işbirliğinin de en üst düzeye çıkarılmasını istediklerini söyledi.

\

- Başkan Erbaş’tan Kudüs ve Mescid-i Aksa için ortak hareket önerisi

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı arasında ortak yapılabilecek çalışmalarla ilgili önerilerde bulunan Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

"İki ülke, İsrail’in son zamanlarda Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya karşı sergilediği tutum karşısında ortak hareket etmeli, diğer Müslüman ülkelere örnek ve rehber olmalıdır. Balkanlar, Orta Asya ve Afrika'daki Müslüman azınlıkların karşılaştığı sorunlara ilişkin iki ülke tarihi bağlarıyla, bilgi ve tecrübe birikimini kullanarak ortak çalışma yürütmelidir. Küresel olarak İslamofobi ile mücadele konusunda ilmi ve akademik çalışmaların yanı sıra medya ve sosyal medya alanlarında da işbirliği yapılmalıdır. Gerek iki ülkenin sahip olduğu geleneksel dini değerlerin güçlendirilmesi gerekse dini referanslı terör ve şiddet eylemlerine karşı daha güçlü bir duruş sergilenmesi için iki ülkenin dini kurumları arasında yapılacak çalışmalara hukuki bir zemin oluşturmak maksadıyla ‘İşbirliği Protokolü’ imzalanmalıdır ve buna ilişkin taslak metnimiz daha önce bakanlığınıza ulaştırılmıştır."

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ile ilahiyat alanında eğitim alan öğrencilerin Arapça dil yeterliliklerinin geliştirilmesi konusunda ortak projeler geliştirilmesinin gerektiğine işaret eden Başkan Erbaş, eğitim alanında öğrenci ve öğretim görevlisi değişikliği sağlanarak tecrübe paylaşımına da imkân verilmesi gerektiğini kaydetti.

"İslam toplumlarının güvenlik ve istikrarını tehdit eden şiddet yanlısı akımlar, terör ve tekfir hareketleri gibi yapılarla mücadele alanında karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması konusunda ortak uluslararası konferanslar düzenlememiz çok faydalı olacaktır." diyen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:

"Dinin genel hükümlerinden uzaklaştırıcı ve ifsada neden olan eylemler ve bu eylemlerin kaynakları, yayılma usulü ve yöntemi ile mücadele metotları hususlarında önleyici yayınlar hazırlanması konusunda işbirliği yapılmalıdır. İnsani ve hayri yardım projeleri alanında vakıflar aracılığıyla bilgi ve tecrübe paylaşımı hususunda işbirliği yapılmalı, ortak projeler uygulamaya konulmalıdır."

- "Türkiye mazlumdan yana oldu"

Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanı Dr. Gays bin Mübarek el Kuvari de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuvari, Katar’ın zor günlerinde Türkiye'nin verdiği desteği dile getirerek, “Biz mazlum ve haksızlığa uğramış bir topluluğuz. Türkiye mazlumdan yana tavır alarak duruşunu göstermiştir. Biz, Türkiye'nin o zor günlerde yanımızda duruşunu kesinlikle unutmayız. Ve biliriz ki Türkiye zor günlerde bizim yanımızda duracak bir ülkedir. Kötülüklere ve ambargolara karşı göstereceğimiz en güzel duruş, birlik ve beraberliğimizdir. İnşallah bu birlik ve beraberliğimizi daha da ileriye taşıyarak daha güçlü hale getiririz.”

Kuvari, “Yanlış din algısına hizmet eden akımların başını çeken insanlara karşı verebileceğimiz en iyi ders, bizim doğru din anlayışını anlatmamız, birlik ve beraberliğimizi sağlamaktır.” dedi.

Ziyarette, Başkan Erbaş’a, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Dr. Selim Argun, Prof. Dr. Ramazan Muslu, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üst düzey yöneticileri eşlik etti.

Vietnam uyduyla vuracakVietnam uyduyla vuracak
İstiklal Caddesi'ndeki intihar girişimi 2 saat sürdüİstiklal Caddesi'ndeki intihar girişimi 2 saat sürdü
Valilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildiValilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Katar Katar Evkaf ve İslam İşleri Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

52 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu: Babam beni tanımadı

52 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu: Babam beni tanımadı

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi: Teröristin ölümü bizim bayramımız!

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın eşi: Teröristin ölümü bizim bayramımız!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

İlginizi Çekebilir

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Bomba iddia: Berat Albayrak'ı aşamıyoruz!

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

Yasa Meclis'ten resmen geçti! Uymayanlara ceza geliyor

İstanbul Boğazı orkoz nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi

Erdoğan 'önemli kararlar alacağız' demişti! Sona erdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Edirne Valiliği duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi

Valilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildi

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Dikkat! Meteoroloji açıkladı: Kar kapıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump anlaştı! Kritik görüşme

Erdoğan ile Trump anlaştı! Kritik görüşme

Atatürk’e hakaret eden muhtara hapis cezası

Atatürk’e hakaret eden muhtara en üst sınırdan ceza!

Selde cansız bedeni bulunan sahibinin başından bir an olsun ayrılmadı

Evler suya gömüldü! Acı haber geldi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ'dan Suriyeliler için olay sözler

Suriyeliler için olay sözler: Tehdit oluşturuyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.