İslam Ülkeleri 8. Çevre Bakanları Konferansı başladı

RABAT (AA) - İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) tarafından düzenlenen "İslam Ülkeleri 8. Çevre Bakanları Konferansı" Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı.

Bu yıl "Çevrenin Korunmasında ve Sürdürülebilir Kalkınmada Kültürel ve Dini Faktörlerin Rolü" temasıyla düzenlenen konferansın açılış töreninde konuşan ISESCO Genel Müdürü Salim bin Muhammed el-Malik, iklim değişikliğinin yol açtığı tehlikeler konusunda uyarılarda bulundu.

Malik, "Böyle devam ederse 2030'da yaklaşık 700 milyon kişi bölgelerini terk etmek zorunda kalacak. Bunların çoğu da İslam ülkelerinden olacak." dedi.

Kuraklık ve doğal afetler sebebiyle yurtlarından göçenlerin sayısının, savaş ve etnik çatışmalar nedeniyle sığınmacı konumuna düşenleri geçtiğini vurgulayan Malik, dünya ekosisteminin kapsamlı ve kitlesel imhaya maruz kaldığını, doğal kaynakların kirlendiğini, bitkiler ve hayvanların yerleşim alanlarının azaldığını ifade etti.

Malik, "Eğer küresel ısınmadan sorumlu emisyonların çoğundan büyük ülkeler sorumluysa ve bu büyük ülkeler uluslararası toplum içinde böyle bir insani mesele konusundaki taahhütlerini yerine getirmiyorsa uluslararası iklim anlaşmalarının faydası nedir?" diye konuştu.

Genel Müdür Malik, ismini vermediği "büyük devletleri" 2015'te düzenlenen Paris İklim Zirvesi'nde üstlendikleri yasal sorumluluklardan kaçmakla suçladı.

Fas'taki konferansta Türkiye'yi Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar temsil ediyor.

İki gün sürecek konferansta Müslüman ülkeler arasında çevrenin korunması ve kalkınma hedeflerine ulaşmak için iş birliği yolları ele alınacak.

