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İslam Ülkeleri Vergi İdareleri Birliği 15'inci Teknik Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 21:48 | Son Güncelleme

Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta başlayan konferansa 54 ülkeden çeşitli heyetler katıldı

İslam Ülkeleri Vergi İdareleri Birliği (ATAIC) 15'inci Teknik Konferansı, Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta başladı.

Moritanya resmi haber ajansının haberinde, 54 ülkeden çok sayıda heyetin katılımıyla düzenlenen konferansta, vergi alanındaki risklerin yönetimi, vergi teşvikleri ve etkilerine ilişkin meselelerin ele alınacağı belirtilirken, ayrıca vergi yönetiminde veri koruma prosedürleri ve gizlilik önlemleriyle ilgili bir atölye çalışması yapılacağı ifade edildi.

Moritanya Bütçeden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Velid Kambu, konferansın açılış oturumundaki konuşmasında, katılımcılara, kıtalar arası kaçakçılık, uluslararası şirketlerin işlemlerinde yaptığı kaçakçılık ve verginin riskleri konularında yoğunlaşılması çağrısı yaptı.

Kambu ayrıca vatandaşlarına iyi bir yaşam sunulması kapsamında ülkesinde çeşitli alanlarda gerçekleştirilen kalkınma çalışmalarının karşılanması için Moritanya'daki yerel vergi kaynaklarının seferber edilmesi gerektiğini vurguladı.

ATAIC Genel Sekreteri Muhammed Osman İbrahim ise konferans vesilesiyle gerçekleşen bu buluşmanın birliğe üye ülkelere, karşılaşılan ortak sorunlarla mücadelede fikir, bilgi ve tecrübenin yanı sıra vergi alanındaki en iyi uygulamaların paylaşımı için fırsat tanıdığını söyledi.

İslam Ülkeleri Vergi İdareleri Birliği, 15'inci Teknik Konferansı'nın 4 gün sürmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
ATAIC Moritanya Novakşot

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