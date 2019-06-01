HABER

İslam ülkelerinden Kudüs'e elçilik taşınmasına kınama

01.06.2019 12:47 | Son Güncelleme

İslam ülkeleri, İsrail büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyan ABD ve Guatemala'yı kınadı.

İslam ülkelerinden Kudüs'e elçilik taşınmasına kınama

Mekke'deki zirvede büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınması "Yasadışı ve sorumsuz" olarak tanımlandı.Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde, İran'ın bölgedeki müdahalelerine ortak tavır oluşturmak amacıyla 21 Arap ülkesi liderinin katılımıyla gerçekleştirilen zirvede, ABD'nin ve Guatemala’nın İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması kınandı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ortak Deklarasyonunda, elçiliklerini Kudüs'e taşıyan ABD ve Guatemala kararlarını yeniden düşünmeye davet edildi. Açıklamada, bu adımın uluslararası hukukun ve uluslararası meşruiyetin ağır ihlali anlamına geldiği ifade edildi.

2017 sonunda ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını ve büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacaklarını açıklamıştı. Nitekim ABD'nin İsrail Büyükelçiliği 2018 yılının Mayıs ayında Filistinlilerin yoğun protestolarına rağmen Kudüs'e taşındı. Ardından Guatemala da elçiliğini Kudüs'e taşıdı. Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve Romanya da taşınmayı planlayan ülkeler.

Öte yandan zirvede İran'ın bölgede gittikçe bir tehdit unsuruna dönüştüğüne işaret edilerek, uluslararası toplumdan İran'a karşı ortak ve kesin bir tavır oluşturulması istendi. Suudi Arabistan ve müttefikleri İran’ı bölgeyi istikrarsızlaştırmakla suçluyor. Perşembe başlayan ve cuma akşamı sona eren zirvenin sonunda yapılan açıklamada İran, Arap devletlerinin egemenliğine saygı duymaya davet edildi.

DW/DPA/TY/BW

© Deutsche Welle Türkçe

Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu Kadına şiddet bitmiyor! Önce araçla çarptı sonra vurdu
ABD'de silahlı saldırı: 12 ölüABD'de silahlı saldırı: 12 ölü
Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan eğitimcilerin mücadelesiTürkiye'yi terk etmek zorunda kalan eğitimcilerin mücadelesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Komşuda korkutan deprem!

Komşuda korkutan deprem!

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Iğdır'dan acı haber: 2 asker şehit

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

Özel hastanelerle ilgili flaş değişiklik

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İstanbullu Gelin'de sürpriz final! Ekrana böyle veda etti!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Dünya diken üstünde! Korkutan iddia için açıklama geldi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

Ölüleri toprak yapacaklar! 'İnsan gübreleme' yöntemi yasalaştı

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama

Rusya'da mühimmat fabrikasında büyük patlama

Son dakika Yunanistan'da deprem! AFAD duyurdu

Komşuda korkutan deprem!

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 12 ölü, 4 yaralı

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Trump, Twitter'dan duyurdu: 18 Haziran'da ilan edeceğim

Komadaki Suudi prens 14 yıl sonra başını oynattı

Komadaki Suudi prens 14 yıl sonra başını oynattı

Yeni medya kenti kuruluyor

Yeni medya kenti kuruluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.