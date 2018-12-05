HABER

İslam Yakut cezaevinde üniversiteyi kazanıp firar etmiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 07:35 | Son Güncelleme

İstanbul'da 9 yıl önce yakalanan ve 17 yıl hapis cezasına çarptırılan uyuşturucu baronu İslam Yakut'un bir yıl önce cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı.

İslam Yakut cezaevinde üniversiteyi kazanıp firar etmiş!

Etiler'de 21 Haziran 2009 yılında yakalanan uyuşturucu baronu İslam Yakut'un bir yıl önce cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 'Uyuşturucu ticareti yapmak ' suçundan yakalanan İslam Yakut, yargılandı. Yargılama sonucunda hakkında 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Silivri Kapalı Cezaevi'ne konulan Yakut, 6 yıl kapalı cezaevinde kaldı. 6 yıldan sonra yarı açık cezaevine konulan Yakut, bir yıl önce Jandarma eşliğinde üniversite sınavına girdi. Üniversiteyi kazanan Yakut, kaydını yaptırdı. Yakut, Jandarma eşliğinde sınavlara gidip gelmeye başladı.

FİRAR ETTİ

İddialara göre daha sonra haftanın bir, iki günü cezaevinden izinli çıkarak üniversiteye sabah gidip, akşam cezaevine dönmeye başladı. Ancak bir yıl önce tekrar Şişli'deki üniversiteye giden Yakut cezaevine bir daha geri dönmedi. Geri dönmeyen Yakut hakkında firar işlemi yapıldı. Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Yakut, polis tarafından aranmaya başlandı.

MÜFETTİŞLERE İFADE VERMİŞTİ

Sessiz sedasız firar ettiği ortaya çıkan Yakut, 2016 yılında FETÖ örgütü ve firari Zekeriya Öz ile ilgili Çağlayan Adliyesi'nde müfettişlere ifade vermişti.Yakut, müfettişlere verdiği ifadesinde firari Zekeriya Öz'ün 2010 yılında kendisine bir avukat yolladığını ve FETÖ'nün 2 milyon dolar para karşılığında kendisini serbest bırakacaklarını söylediğini anlattı.

Önce teklifi kabul ettiğini anlatan Yakut, ' Ancak daha sonra bana teklifin 3 milyon dolar olduğunu söylediler. Bende red ettim' dedi.

İKİNCİ TEKLİF GELDİ

Yakut, müfettişlere bu olaydan sonra ikinci bir teklifin daha geldiğini söyledi. Yakut "HSYK müfettişleri benimle görüştü ve Hakim Zafer Başkurt'un (Balyoz'un FETÖ tarafından tasfiye edilen hakimi) benden serbest bırakılmam karşılığında 2 milyon dolar para istediğini bu durumun telefon görüşmesine yansıdığını belirttiler. Bu ifadeyi verirsem yine Ömer Diken tarafından tahliye edileceğimi söylediler. Kabul etmedim." dedi. İslam Yakut'un bu ifadeleri resmi tutanaklara geçildi.

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmişBöyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş
Milyonları ilgilendiriyor! Bugün Resmi Gazete'de yayımlandıMilyonları ilgilendiriyor! Bugün Resmi Gazete'de yayımlandı
Zeytinburnu'nda çıkan yangın korkuttu Zeytinburnu'nda çıkan yangın korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
islam yakut Silivri uyuşturucu

En Çok Okunan Haberler

Akıbetleri günlerce tartışılmıştı! Yeni düzenleme Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Akıbetleri günlerce tartışılmıştı! Yeni düzenleme Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı

Anne ve babanın en zor anı! Kayıp kızlarını bulduklarında dehşete düştüler!

Anne ve babanın en zor anı! Kayıp kızlarını bulduklarında dehşete düştüler!

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

Esad çağrı yaptı, Ürdün'deki 28 bin Suriyeli ülkesine döndü

İlginizi Çekebilir

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Gezici Araştırma Şirketi'nin Muğla için yaptığı ankette dikkat çeken sonuçlar!

Son ankette dikkat çeken sonuçlar!

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

Askerde tartışma yaratan görüntü! Acemi erlere MHP'li Fatih Bucak için selam göndertti

Acemi erlere yaptırdığı tartışmalara yol açtı!

Adalet Bakanı 'çok önemli bir karar aşamasındayız' dedi ve duyurdu: 70 puan barajını...

Adalet Bakanı 'çok önemli bir karar aşamasındayız' dedi ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! Polislerle ilgili önemli değişiklik

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı! Tamamen değişiyor

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Yeni uyarı geldi! O saatlerde 'kuvvetli' olacak

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Bugün Resmi Gazete'de yayımlandı

Zeytinburnu'nda çıkan yangın korkuttu

Zeytinburnu'nda çıkan yangın korkuttu

Günlük burç yorumları: 5 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

5 Aralık Çarşamba İrem Su'dan günlük burç yorumları

Film senaryosu gibi! Tartıştığı şoförün başını çekiçle ezdi, saniyeler sonra aynı yerde can verdi!

Tartıştı, başını çekiçle ezdi, saniyeler sonra ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.