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İslama göre cinsel hayatınızı böyle yaşamanız gerekiyor! İlişki sırasında başkasını hayal etmek...

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2020 16:34 | Son Güncelleme

Ülkemizde yaygın olan İslamiyet inancı çerçevesinde kişiler hayatını düzenleme eğilimi gösterirler. İslami kurallar kapsamında ibadetlerini yerine getirenler haram, günah ve sevap kavramları arasında kimi zaman kendilerini sonu olmaz bir cenderenin içerisinde hissederler. İslamiyet, haram olan durumları Kur’an-ı Kerim’de açık bir şekilde ifade eder.

İslama göre cinsel hayatınızı böyle yaşamanız gerekiyor! İlişki sırasında başkasını hayal etmek...

Zinanın toplum içerisinde günah olduğu bilinen bir durum. Ancak çoğu kişinin kafası ne yazık söz konusu cinsel hayat olunca karışıyor. Sizler için İslamiyet sınırları içerisinde cinsel hayatın şartlarını emin bir kaynaktan öğrenmeyi seçtik. Diyanet Vakfı tarafından satılan kitaplar arasında yerini alan “Kaynaklarıyla Büyük Kadın İlmihali Ansiklopedisi” kadın-erkek arasındaki cinsel hayatın çizgilerini hadislerle belirliyor. Bizler kitapta bulunan bilgiler ışığında İslami usule göre cinsel hayatın gerekliliklerini sizlerle paylaşacağız.

İSLAM’DA CİNSEL HAYAT NASIL OLMALIDIR?

“Kaynaklarıyla Büyük Kadın İlmihali Ansiklopedisi” kitabında cinsel hayatın kapsamı belirlenirken eşlerin cinsel görevden kaçmamaları gerektiğinin altı çiziliyor. Kitapta özellikle kadının kocasının cinsel isteğine cevap vermesi gerektiği hadislerden yapılan alıntılarla gözler önüne seriliyor. Söz konusu hadiste eşlerin birbirlerini yatağa çağırdığında gelmekten kaçınması halinde; karı ya da kocanın dargın olarak uykuya dalması haram olarak nitelendirilir. Aynı hadis içerisinde cinsel isteğe cevap vermeyenlerin melekler tarafından sabaha kadar lanetleneceği söyleniyor.

BESMELE İLE BAŞLANGIÇ YAPILMALIDIR

Kitapta cinsel birlikteliğe başlamadan önce eşlerin besmele çekmesinin gerektiği anlatılıyor. Besmelenin cinsel edeplerin başında geldiğini söyleyen kitap, İslam’ın arkadan ilişkiyi kesinlikle yasakladığını belirtiyor. Kadınların adetli ya da lohusa olduğu dönemlerde ise ibadet gibi cinsel ilişkide yasaklanıyor.

HOMOSEKSÜELLİK YASAK

Kadının kadınla ya da erkeğin erkekle sevişmesi yasak olarak nitelendirilir. Kitaba göre; kadınların ya da erkeklerin hemcinsleriyle aynı yatakta yatması, kadınların çıplak bedenlerini başka bir kadına değdirmesi kati suretle yasaklanıyor.

MASTÜRBASYON GÜNAHLAR ARASINDA YERİNİ ALIYOR

Mastürbasyonun sağlık açısından olumsuz durumlar doğurmasının yanında İslami sınırlar içerisinde haram olduğunu da söylemek gerekir. Hz. Muhammed (SAV), cinsel organıyla oynayanların Allah azabına maruz kalacağının uyarısını yapar. Eliyle nikahlananlar için "melun" tanımını kullanan Hz. Muhammed (SAV), mastürbasyonun Allah katında caiz olmadığını belirtir.

İLİŞKİ SIRASINDA BAŞKASINI HAYAL ETMEK HARAM

İslami kurallara göre gerçekleştirilen cinsellik üçüncü kişileri kapsayan fantezileri hoş karşılamaz. Eşlerin ilişkide bulunurken başkalarını hayal etmelerinin haram olduğu belirtilirken cinsellik sırasındaki misafirlerin de günah olduğunu söyler.

CİNSELLİK MAHREM OLARAK KALMALIDIR

Karı ve koca arasındaki cinselliğin taraflar arasında sır olarak saklanması gerekir. Sağlık sorunları dışında cinsel hayatın başka kişilerle paylaşılması haram olarak nitelendirilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) karı-koca arasındaki yakınlığın başka birine anlatılmasını emanete ihanet olarak değerlendirir.

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