İslama göre cinsel hayatınızı böyle yaşamanız gerekiyor! İlişki sırasında başkasını hayal etmek...

Zinanın toplum içerisinde günah olduğu bilinen bir durum. Ancak çoğu kişinin kafası ne yazık söz konusu cinsel hayat olunca karışıyor. Sizler için İslamiyet sınırları içerisinde cinsel hayatın şartlarını emin bir kaynaktan öğrenmeyi seçtik. Diyanet Vakfı tarafından satılan kitaplar arasında yerini alan “Kaynaklarıyla Büyük Kadın İlmihali Ansiklopedisi” kadın-erkek arasındaki cinsel hayatın çizgilerini hadislerle belirliyor. Bizler kitapta bulunan bilgiler ışığında İslami usule göre cinsel hayatın gerekliliklerini sizlerle paylaşacağız.

İSLAM’DA CİNSEL HAYAT NASIL OLMALIDIR?



“Kaynaklarıyla Büyük Kadın İlmihali Ansiklopedisi” kitabında cinsel hayatın kapsamı belirlenirken eşlerin cinsel görevden kaçmamaları gerektiğinin altı çiziliyor. Kitapta özellikle kadının kocasının cinsel isteğine cevap vermesi gerektiği hadislerden yapılan alıntılarla gözler önüne seriliyor. Söz konusu hadiste eşlerin birbirlerini yatağa çağırdığında gelmekten kaçınması halinde; karı ya da kocanın dargın olarak uykuya dalması haram olarak nitelendirilir. Aynı hadis içerisinde cinsel isteğe cevap vermeyenlerin melekler tarafından sabaha kadar lanetleneceği söyleniyor.