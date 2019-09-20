MERSİN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam’da hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde cami vardır. Bu toplumun en güçlü ve ortak zemini olan camilerde, Peygamberimizin emaneti olan bir vazife yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Mersin’de din görevlileriyle Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erbaş, caminin Müslümanların hayatındaki önemine değinerek, büyük bir inancın, medeniyetin mensupları olarak milletin dini hayatına ve insanlığın geleceğine hizmet ettiklerini kaydetti.

Erbaş, "İslam’da hayatın, şehrin ve medeniyetin merkezinde cami vardır. Bu toplumun en güçlü ve ortak zemini olan camilerde, Peygamberimizin emaneti olan bir vazife yapıyoruz. Mescid-i Nebi’de Efendimizin başlattığı tebliğ ve hizmet yolunu takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Camilerin Müslümanlar ve bütün insanlık için önemini görmek için Mescid-i Nebi’ye bakmak gerektiğini vurgulayan Erbaş, bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda bu konuya dikkati çekmek için "Cami ve Hayat" konusunu merkeze aldıklarını ifade etti.