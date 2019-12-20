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"İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 10:03 | Son Güncelleme

"İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu" başladı

İSTANBUL (AA) - İbn Haldun Üniversitesinin (İHÜ), İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına düzenlediği "İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi Sempozyumu" başladı.

Üniversitenin Başakşehir Yerleşkesinde düzenlenen sempozyum, merhum bilim insanı Prof. Dr. Fuat Sezgin’in bilimsel mirasına ev sahipliği yapmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Sempozyumla Prof. Dr. Fuat Sezgin'in yaptığı çalışmaların etkisiyle daha çok gün yüzüne çıkan İslam medeniyetinin sosyal ve beşeri bilimlere yaptığı katkılara dikkati çekmek hedefleniyor.

Alanlarında uzman araştırmacı ve konuşmacılar sempozyumda, "Bilimler Tasnifi Tarihi", "Edebiyat Tarihi", "Dilbilim Tarihi", "Tarih Tarihi", "Coğrafya Tarihi", "Psikoloji Tarihi", "Felsefe Tarihi", "İşletme Tarihi", "Ekonomi Tarihi", "Siyaset Tarihi", "İslami İlimler Tarihi", "Dinler Tarihi", "Medeniyet Araştırmaları Tarihi", "Eğitim Bilimleri Tarihi", "Sanat Tarihi", "Sosyoloji Tarihi", "Mantık Tarihi", "İletişim Tarihi" gibi konu başlıklarını ele alacak.

Açılış konuşmalarının ardından eş zamanlı oturumlarla devam edecek sempozyum, yarın sona erecek.

İslam medeniyetinin bilimsel mirasının ortaya çıkarılmasına sağladığı büyük katkılarıyla dünya çapında bir bilim insanı olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılı "Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmişti.

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"İslam'da Medeniyet Bilimleri Tarihi" sempozyumu İbn Haldun Üniversitesi'nin (İHÜ)

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