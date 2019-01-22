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"İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kente değer katacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 11:18 | Son Güncelleme

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür: - "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu tebrik ediyoruz. Diğer iki vakıf üniversitemize nasıl her türlü desteği veriyorsak kendilerine de imkanlarımız ölçüsünde desteklerimizi sunacağımızı ifade etmek istiyoruz" - "15 Temmuz kampüsü üniversitemize devredildiği günden 2018 sonuna kadar GAÜN bütçesinden mal ve hizmet alımı giderleri olarak 12 milyon 204 bin 626 lira harcandı"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesinin GAÜN'e devredilen kampüsüne 2,5 yılda yaklaşık 12 milyon 204 bin 626 lira harcadıklarını bildirdi.

Gür, yaptığı yazılı açıklamada, kampüsün bundan sonra İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak hizmet vereceğini anımsatarak, yeni üniversitenin Gaziantep ve Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

15 Temmuz Yerleşkesi olarak kullandıkları kampüste iletişim, güzel sanatlar fakültesi, yabancı diller yüksekokulu ve havacılık ve uzay bilimleri bölümleri öğrencilerinin eğitim gördüğünü aktaran Gür, kampüsü, Gaziantep İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesine teslim etmeyi sabırsızlıkla beklediklerini ifade etti.

Prof. Dr. Gür, Gaziantep'e yeni bir devlet üniversitesi kurulmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Zirve Üniversitesinin KHK ile kapatılmasından sonra devir nedeniyle üniversitemizin yükü çok arttı. Ama arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla alnımızın akıyla bu yükün altından kalktık. Bunun yanı sıra 15 Temmuz kampüsü üniversitemize devredildiği günden 2018 sonuna kadar GAÜN bütçesinden mal ve hizmet alımı giderleri olarak 12 milyon 204 bin 626 lira harcandı. Böylece yaklaşık 2,5 yıl zarfında hem kampüs çevre düzeni ve peyzajı hem de eğitim mekanları ve donanımları büyük bir özveriyle korunmuştur. Bu koruma yapılırken de ek bir bütçe alınmadan Gaziantep Üniversitesinin bütçesi ile her iki üniversite kampüsü idare edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesine rektör olarak atanan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nu tebrik ediyoruz. Diğer iki vakıf üniversitemize nasıl her türlü desteği veriyorsak kendilerine de imkanlarımız ölçüsünde desteklerimizi sunacağımızı ifade etmek istiyoruz. Bize bırakılan emaneti kendilerine teslim etmek üzere sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah yeni üniversitemiz kent için bir katma değer oluşturacak ve ivme sağlayacaktır."

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Nihat Hatipoğlu

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