HABER

İslami Cihad bir aileyi yok eden İsrail saldırısı için "uluslararası soruşturma" istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 21:25 | Son Güncelleme

İslami Cihad bir aileyi yok eden İsrail saldırısı için "uluslararası soruşturma" istedi

Filistin'deki İslami Cihad Hareketi, Gazze Şeridi'nde yaşayan Sevarika ailesinin 9 ferdinin ölümüne neden olan 14 Kasım'daki İsrail hava saldırısına ilişkin uluslararası soruşturma açılması talebinde bulundu.

İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Batş, hayatını kaybeden Sevarika ailesinin fertleri için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, "İsrail'in Sevarika ailesine karşı işlediği suç siyonist katliamların bir devamıdır." dedi.

Uluslararası toplumu "Sevarika ailesinden 9 kişiyi yaşadıkları mütevazi eve 6 roket atarak katleden İsrail yönetimi hakkında harekete geçmeye" çağıran Batş, İsrail hakkında uluslararası soruşturma açılmasını istedi.

- "İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği katliamdan sadece biri"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada da "Sevarika ailesine yönelik katliam, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği düzinelerce toplu katliamdan sadece biri." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği saldırı, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu'l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına, roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırısında hayatını kaybedenler arasında Sevarika ailesinin de 5'i çocuk, 2'si kadın 9 ferdi yer almıştı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail ordusu 15 Kasım'da Sevarika ailesinin yaşadığı evi "yanlışlıkla" vurduğunu itiraf etmişti.

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildiDoğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (5)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cemaati olmayan cami yetim ve öksüzdür (5)
AK Parti'li Kemal Çelik: 59 doğumdan birisi otizmli çıkabiliyorAK Parti'li Kemal Çelik: 59 doğumdan birisi otizmli çıkabiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze İslami Cihad Hareketi Sevarika

En Çok Okunan Haberler

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Harika Avcı'nın zor günleri! Paraya para demiyordu...

Erdoğan'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

Erdoğan'dan 'Külliye'ye giden CHP'li' iddiası hakkında açıklama

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Af yasasında flaş gelişme! 130 bin kişi serbest kalacak...

Bakan Soylu 'Daha yeni yakaladık' dedi ve duyurdu

Bakan Soylu 'Daha yeni yakaladık' dedi ve duyurdu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Bakan Selçuk açıkladı! Asgari ücrette ilk tarih belli oldu

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

Soğukkanlılıkla anlattı! 600 liraya birlikte olduktan sonra...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

9 ilde dev operasyon!

ABD'den, YPG/PKK'nın Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını kontrol etmesine destek açıklaması

ABD'den YPG/PKK açıklaması

Acı haber! İkizleri ölüm ayırdı

Acı haber! İkizleri ölüm ayırdı

Polonya, Türkiye, Ukrayna ve Rusya bağlantılı "insan kaçakçısı suç çetesi" yakalandı

2,3 milyon Euro kazandılar! Dev operasyon

EGM: 33 ilde, 27 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

33 ilde dev operasyon! 27 kilogram ele geçirildi

Kağıthane'de 4 katlı binada yangın

Kağıthane'de korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.