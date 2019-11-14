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İslami Cihad, İsrail ile ateşkes için şart koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 05:04 | Son Güncelleme

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale: - "İsrail şartları kabul etmezse savaşmaya devam edeceğiz. Anlaşırsak da derhal ateşkesi uygularız"

GAZZE (AA) - İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahhale, İsrail'le ateşkese varılması için bir takım şartlar öne sürdüklerini söyledi.

Lübnan merkezli bir televizyon kanalına açılamada bulunan Nahhale, ateşkes sağlanması için "suikastların durdurulması, Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılanların hedef alınmaması ve 2018'in sonunda Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler (BM) ara buluculuğunda Gazze'deki ablukanın kaldırılması konusunda İsrail'le varılan uzlaşmanın uygulanması" şartlarını getirdiklerini ifade etti.

Söz konusu şartlarla ilgili Mısır'ın cevabını beklediklerini belirten Nahhale, "İsrail şartları kabul etmezse savaşmaya devam edeceğiz. Anlaşırsak da derhal ateşkesi uygularız." dedi.

Savaşın tüm ihtimallere açık olduğunu, uzun sürecek ve geniş kapsamlı bir savaş olabileceğini kaydeden Nahhale, bunun kendilerine değil İsrail'e bağlı olduğuna işaret etti.

Nahhale, İslami Cihad'ın, direniş eksenindeki diğer gruplardan müdahale etmeleri konusunda bir talepte bulunmadığını ve Kudüs Seriyyeleri'nin de üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini vurguladı.

"Geçici bir ateşkesi kabul etmiyoruz. Gazze cephesi haftalarca direnebilir. Bölgedeki en güçlü ülkeyi kısıtlı imkanlarla felç etmeyi başardık. Direniş bugün imkan ve deneyim bakımından daha güçlü." diyen Nahhale, şartlarının kabul edilmemesi durumunda İsrail'deki tüm kentleri hedef alma tehdidinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Gazze israil

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