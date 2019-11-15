İslami Cihad: "İsrail'in çocukları hedef alması savaş suçudur"

GAZZE (AA) - İslami Cihad Hareketi, İsrail'in son günlerde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çocukları ve sivilleri hedef almasının "tam teşekküllü savaş suçu" olduğunu bildirdi.

Hareketin Sözcüsü Musab el-Bureym, yaptığı yazılı açıklamada, insan hakları ve hukuk kurumlarının, İsrail’in suçlarını ifşa etmesi ve İsrailli yöneticiler ile ordu komutanlarının savaş suçlusu olarak yargılanması için çalışması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla bir kere daha Filistinli aileler ile çocuklara karşı katliam uyguladığına şahit olunduğunu vurgulayan Bureym, "İsrail'in çocukları ve sivilleri hedef alması tam teşekküllü savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Bureym, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kuruluşlara "İsrail terörünü" kınamak için üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulundu.

- Hata yapıldığı itiraf edilmişti

İsrail Savunma Bakanlığından bir yetkili, çarşamba gecesi Gazze'nin Deyr Belah bölgesine düzenlenen saldırıda "hata yapıldığını" itiraf etmişti.