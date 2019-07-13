İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kolu Kudüs Seriyyeleri, Filistinlileri hedef alan İsrail saldırılarına karşılık vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Kudüs Seriyyelerinden yapılan yazılı açıklamada, "Askeri Konsey Komutanlığı, Mısır İstihbarat Teşkilatı heyetine, hareketin, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun tehditlerine karşı eli kolu bağlı durmayacağı ve Filistinlileri hedef alan her saldırıya cevap vereceği mesajını iletti." ifadesi kullanıldı.

Mısır İstihbarat Teşkilatının Filistin dosyası sorumlusu Tuğgeneral Ahmed Abdulhalık ve İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı Eymen Bedi'nin de aralarında bulunduğu heyet bugün Gazze'de yaptığı görüşmelerin ardından Beyt Hanun Sınır Kapısı'ndan Mısır'a dönmüştü.

- Karşılıklı açıklamalar

Mısır heyetinin bu ziyaretinin, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları mensubu Muhammed Ahmed el-Edhem'in (28) perşembe günü İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olması ve Hamas'ın "ihlaller sürerse çatışmasızlık sona erebilir" açıklamasının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.