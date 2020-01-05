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  4. İslami Vakıflar İdaresi'nden Mescid-i Aksa'daki inşaat çalışmasının durdurulması çağrısı

İslami Vakıflar İdaresi'nden Mescid-i Aksa'daki inşaat çalışmasının durdurulması çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 20:21 | Son Güncelleme

İslami Vakıflar İdaresi'nden Mescid-i Aksa'daki inşaat çalışmasının durdurulması çağrısı

İSTANBUL (AA) - Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki duvarda yeniden başlayan inşaat faaliyetinin durdurulmasını istedi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, bugün bir grup İsrailli işçi, Mescid-i Aksa'nın Emevi Sarayları bölgesinde yer alan güney duvarında (Hıtaniyye Medresesi duvarı) onarım gerekçesiyle çalışmaya başladı.

Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisine, inşaat çalışmasının derhal durdurulması, tüm ekipmanların bölgeden çekilmesi ve Mescid-i Aksa'nın duvarından çalınan taşların yerine konulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, tüm camileri, avluları ve duvarıyla 144 dönümlük bir alana kurulmuş olan Mescid-i Aksa'nın, Müslümanların mescidi olduğu ve Ürdün Haşimi Krallığının himayesi altında bulunduğu vurgulandı.

Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'nın çevresinde ve özellikle Emevi Sarayları bölgesinde yapılan "şüpheli" kazı çalışmalarının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Emevi Sarayları bölgesi Mescid-i Aksa

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