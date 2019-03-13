İslami Vakıflar Konseyi'nden İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlallerine kınama

KUDÜS (AA) - Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek cemaate saldırmasını kınadı.

Konsey'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin dünkü saldırısıyla Aksa'nın saygınlığının açıkça ihlal edildiği belirtildi.

İsrail'in, ibadet özgürlüğünü hedef alan bu tür saldırılarla ayrıca Müslümanların duygularını kışkırtmayı amaçladığı ifade edilen açıklamada, Kudüs'teki Filistin halkına Mescid-i Aksa ile irtibatı koparmama ve burayı boş bırakmama çağrısı yapıldı.

İsrail polisi, Harem-i Şerif'in içinde yer alan polis karakoluna "molotofkokteyli atıldığı" iddiasıyla dün öğle namazının ardından Kubbetu's Sahra'ya baskın düzenlemiş, içeride bulunan Filistinlilere, Mescid-i Aksa'nın imamlarına ve görevlerine saldırmıştı.

Olayın ardından polis Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarını kapatmıştı.

Mescid-i Aksa yetkilileri iddiaların asılsız ve olayın bir kurgudan ibaret olduğunu belirtirken, Haremi Şerif’in Rahmet Kapısı'nın 22 Şubat'ta açılmasından bu yana İsrail polisinin sürekli Filistinlileri provoke ettiğini söylemişti.

İsrail polisi bu sabah Aksa'nın kapılarını yeniden açmıştı.

