İmanın ve İslamın şartları her Müslümanın bilmesi ve uygulaması gereken kuralları kapsar. Bu şartları yerine getirmek dini açıdan son derece önemlidir. İslamın şartları genellikle küçük yaşlarda çocuklara öğretilir. İslamın şartlarını erişkin olmuş her birey yerine getirmekle yükümlüdür. Peki İslamın şartları nelerdir? İslamın şartları kaç tanedir? İslamın şartlarına dair tüm merak edilenleri bu yazıda sizler için bir araya getirdik.
İslam dini, Müslümanlardan bazı kaideleri yerine getirmelerini ister. Müslümanlığın şartları her inançlı bireyin yerine getirmesi gereken kaidelerdir. İslamın şartları toplam 5 kaideden oluşur. Her Müslüman bu 5 kaideyi yerine getirmekle yükümlüdür.
Pek çok insan İslamın şartlarını küçük yaşta öğrenir. Erişkin olduğunda ise bu şartları yerine getirir. Farz olan bu şartların nasıl belirlendiği ise merak konusudur. Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerde İslamın şartı olan ibadetlerden bahsedilir. Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemde İslamın şartlarının belirlendiği biliniyor. Hicret ve sonrası, İslamın şartlarının belirlenmesinde önemli dönemlerdir.
İslamın her şartının farklı bir zamanda farz olduğu söylenir. Bunlara tek tek bakacak olursak:
Kelime-i şehadet getirmek, İslamiyet'in doğuşu ile farz olmuştur. Müslüman olmak için yapılması gereken ilk şeydir.
Namaz kılmak, Hicret'in hemen öncesinde Miraç Gecesinde farz olmuştur.
Oruç, Hicret sonrasında farz olmuştur.
Zekat, Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.
Kur'an-ı Kerim'de İslamın 5 şartı anlatılır. Kutsal kitapta İslamın şartları Arapça olarak yazılmıştır. Ancak Türkçe mealinden de gerekli bilgiye ulaşılabilir. Hz. Muhammed'in elçiliğiyle indirilen son kutsal kitap, İslamiyet hakkındaki tek ve en doğru kaynak kabul edilir. Bundan dolayı İslamın şartları konusunda da aydınlatıcı olan Kur'an-ı Kerim'dir.
İslamın şartları, 5 temel ibadetten oluşur. Bu ibadetleri her Müslümanın yerine getirmesi ise zorunludur. İbadetler, imanın kuvvetli olmasını sağlar. Allah'a karşı kulluk bilincinin oluşması ibadetlerle mümkündür. İbadet etme konusunda her Müslüman dikkatli davranmalıdır. İslamın şartları sırasıyla şu şekildedir:
Kelime-i şehadet getirmek, Allah'ın yerde ve gökte var olduğunu kabul etmek anlamındadır. Aynı zamanda elçisi olan Hz. Muhammed'in varlığına iman etmek anlamına da gelir. Allah'a ve onun elçisine iman etmek için yapılması zorunlu olan ibadet kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i şehadet getirmek bu yüzden Müslüman olmanın en temel koşulu sayılır. Müslüman olmak için her insanın yapması gereken ilk ibadet kabul edilir.
İslam'da farz olan ibadetlerin başında namaz gelir. Erişkin her Müslüman namaz kılmakla yükümlüdür. Vakit namazları, farz olan namazların başında yer alır. Bundan dolayı sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları konusunda titiz davranılmalıdır. Allah'ın huzuruna günde beş defa çıkmak her Müslümanın yapması gereken ibadetlerin başındadır.
Oruç tutmak, sağlığı el veren her Müslüman için farz bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayında indirildiği için 12 ayın en hayırlısı olarak görülür. Bundan dolayı Müslümanlar, Ramazan ayı boyunca oruç tutarak şükreder. Oruç tutmanın bir başka sebebi de yokluk içerisinde yaşayan insanları anlayabilmektir. Yokluğu anlamak oruç ibadeti ile mümkün kabul edilir. Orucun ardından topluca kılınan teravih namazları da önemlidir. Oruç ibadetinin Müslümanları bir araya topladığı düşünülür.
İslam dini, yardımlaşma dinidir. Bundan dolayı yoksul kimselere, varlık sahiplerinin yardım etmesi şart koşulmuştur. Varlıklı kimseler, yoksul insanlara zekat vererek temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım etmelidir. Fakat herkesin zekat vermesi de farz değildir. Zekat verebilmek için gerekli şartlar şunlardır:
Varlık sahibi kimsenin malı nisap miktarına ulaşmış olmalıdır.
Varlık sahibi olmasının üzerinden en az bir sene geçmiş olmak zorundadır.
Zekat vereceği miktar elindeki malın kırkta biri oranında olmalıdır.
Zekatın kimlere verilebileceği net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Hiçbir varlık sahibi insan annesine, babasına ya da kardeşlerine zekat veremez. Çünkü bu kimseler bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir. Aynı zamanda Müslüman olmayan kimseye de zekat verilemez. Ancak temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yoksul olana, yolda kalmış olana ve askerlere zekat verilir.
İslamın 5 şartından sonuncusu hacca gitmektir. Hacca gitmek maddi bir yeterlilik gerektirir. Bundan dolayı farz ibadet sayılabilmesi için bazı şartları taşımak gerekir. Temel ihtiyaçlarını sağlayamayan kimseye hac farz değildir. Hacca giden kişi, orada bulunduğu süre boyunca bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir.
Hacca gittiğinde evdekiler ya da kendisi maddi zorluk çekecekse o kişiye hac farz değildir. Bu yüzden maddi imkanlar en önemli koşuldur. Hac ibadeti, Müslümanlar arasındaki eşitliği anlatır. Kutsal topraklarda ibadet ederken herhangi bir cinsiyet, dil, din ya da ırk ayrımı gözetilmez. Herkes aynı anda aynı yerde topluca ibadet eder. Giyilen düz, beyaz giysiler insanlar arasındaki eşitliği gösterir. Herkesin ahiret günü Allah karşısında eşit olacağının da temsilidir. Bundan dolayı maddi yeterliliğe sahip herkesin hac ibadetini yerine getirmesi zorunludur. Maddi imkanları sınırlı olanlar ise hac ibadetinden sorumlu değildir.
Farz olan ibadetlerden sorumlu her Müslüman, İslamın şartlarını bilmelidir. Beş temel ibadetten oluşan bu şartları öğrenmek bazen zor olabilir. İslamın şartlarını hiç bilmeyenler için öğrenmenin en kolay yolu ise ilahi ile öğrenmektir. Okuma yazma bilmeyen pek çok insan da İslamın şartları ilahisi ile bu şartları dinleyerek öğrenebilir. Melodi ile öğrenmek, İslamın şartlarını oturup ezberlemeye çalışmaktan çok daha kolaydır.
İslamın şartlarının Müslümanlar için önemi sürekli vurgulanır. İslamın şartları ile ilgili hadisler bu konuda önemlidir. Son peygamber Hz. Muhammed'in bu konudaki hadisi şöyledir: "İslam dini beş esas temel üzerine inşa edilmiştir. Bu esaslar; Allah'tan başka ilah olmadığına inanmak ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna inanarak onlara şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.".
Okuyucu Yorumları 0 yorum