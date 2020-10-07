İmanın ve İslamın şartları her Müslümanın bilmesi ve uygulaması gereken kuralları kapsar. Bu şartları yerine getirmek dini açıdan son derece önemlidir. İslamın şartları genellikle küçük yaşlarda çocuklara öğretilir. İslamın şartlarını erişkin olmuş her birey yerine getirmekle yükümlüdür. Peki İslamın şartları nelerdir? İslamın şartları kaç tanedir? İslamın şartlarına dair tüm merak edilenleri bu yazıda sizler için bir araya getirdik. İslamın Şartları Kaçtır? İslam dini, Müslümanlardan bazı kaideleri yerine getirmelerini ister. Müslümanlığın şartları her inançlı bireyin yerine getirmesi gereken kaidelerdir. İslamın şartları toplam 5 kaideden oluşur. Her Müslüman bu 5 kaideyi yerine getirmekle yükümlüdür. İslamın Şartları Nasıl Belirlenmiştir? Pek çok insan İslamın şartlarını küçük yaşta öğrenir. Erişkin olduğunda ise bu şartları yerine getirir. Farz olan bu şartların nasıl belirlendiği ise merak konusudur. Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerde İslamın şartı olan ibadetlerden bahsedilir. Hz. Muhammed'in yaşadığı dönemde İslamın şartlarının belirlendiği biliniyor. Hicret ve sonrası, İslamın şartlarının belirlenmesinde önemli dönemlerdir.

İslamın Şartları Ne Zaman Farz Kılındı? İslamın her şartının farklı bir zamanda farz olduğu söylenir. Bunlara tek tek bakacak olursak: Kelime-i şehadet getirmek, İslamiyet'in doğuşu ile farz olmuştur. Müslüman olmak için yapılması gereken ilk şeydir.

Namaz kılmak, Hicret'in hemen öncesinde Miraç Gecesinde farz olmuştur.

Oruç, Hicret sonrasında farz olmuştur.

Zekat, Hicretin ikinci yılında farz kılınmıştır.

Hac, Hicret olayının üzerinden 10 yıl geçmesi ile farz hükmünü almıştır. İslamın Şartları Nerede Yazıyor? Kur'an-ı Kerim'de İslamın 5 şartı anlatılır. Kutsal kitapta İslamın şartları Arapça olarak yazılmıştır. Ancak Türkçe mealinden de gerekli bilgiye ulaşılabilir. Hz. Muhammed'in elçiliğiyle indirilen son kutsal kitap, İslamiyet hakkındaki tek ve en doğru kaynak kabul edilir. Bundan dolayı İslamın şartları konusunda da aydınlatıcı olan Kur'an-ı Kerim'dir. İslamın Şartları ve Açıklamaları İslamın şartları, 5 temel ibadetten oluşur. Bu ibadetleri her Müslümanın yerine getirmesi ise zorunludur. İbadetler, imanın kuvvetli olmasını sağlar. Allah'a karşı kulluk bilincinin oluşması ibadetlerle mümkündür. İbadet etme konusunda her Müslüman dikkatli davranmalıdır. İslamın şartları sırasıyla şu şekildedir:

Kelime-i Şehadet Getirmek Kelime-i şehadet getirmek, Allah'ın yerde ve gökte var olduğunu kabul etmek anlamındadır. Aynı zamanda elçisi olan Hz. Muhammed'in varlığına iman etmek anlamına da gelir. Allah'a ve onun elçisine iman etmek için yapılması zorunlu olan ibadet kelime-i şehadet getirmektir. Kelime-i şehadet getirmek bu yüzden Müslüman olmanın en temel koşulu sayılır. Müslüman olmak için her insanın yapması gereken ilk ibadet kabul edilir. Namaz Kılmak İslam'da farz olan ibadetlerin başında namaz gelir. Erişkin her Müslüman namaz kılmakla yükümlüdür. Vakit namazları, farz olan namazların başında yer alır. Bundan dolayı sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları konusunda titiz davranılmalıdır. Allah'ın huzuruna günde beş defa çıkmak her Müslümanın yapması gereken ibadetlerin başındadır. Oruç Tutmak Oruç tutmak, sağlığı el veren her Müslüman için farz bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim, Ramazan ayında indirildiği için 12 ayın en hayırlısı olarak görülür. Bundan dolayı Müslümanlar, Ramazan ayı boyunca oruç tutarak şükreder. Oruç tutmanın bir başka sebebi de yokluk içerisinde yaşayan insanları anlayabilmektir. Yokluğu anlamak oruç ibadeti ile mümkün kabul edilir. Orucun ardından topluca kılınan teravih namazları da önemlidir. Oruç ibadetinin Müslümanları bir araya topladığı düşünülür.

Zekat Vermek İslam dini, yardımlaşma dinidir. Bundan dolayı yoksul kimselere, varlık sahiplerinin yardım etmesi şart koşulmuştur. Varlıklı kimseler, yoksul insanlara zekat vererek temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardım etmelidir. Fakat herkesin zekat vermesi de farz değildir. Zekat verebilmek için gerekli şartlar şunlardır: Varlık sahibi kimsenin malı nisap miktarına ulaşmış olmalıdır.

Varlık sahibi olmasının üzerinden en az bir sene geçmiş olmak zorundadır.

Zekat vereceği miktar elindeki malın kırkta biri oranında olmalıdır.

Aynı zamanda zekat verilecek mal, ihtiyaçlarından fazlası olmak zorundadır. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamazken bir başkasına yardım etmesi farz değildir. Zekatın kimlere verilebileceği net bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Hiçbir varlık sahibi insan annesine, babasına ya da kardeşlerine zekat veremez. Çünkü bu kimseler bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir. Aynı zamanda Müslüman olmayan kimseye de zekat verilemez. Ancak temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar yoksul olana, yolda kalmış olana ve askerlere zekat verilir. Hacca Gitmek İslamın 5 şartından sonuncusu hacca gitmektir. Hacca gitmek maddi bir yeterlilik gerektirir. Bundan dolayı farz ibadet sayılabilmesi için bazı şartları taşımak gerekir. Temel ihtiyaçlarını sağlayamayan kimseye hac farz değildir. Hacca giden kişi, orada bulunduğu süre boyunca bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmelidir.