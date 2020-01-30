İslamiyeti anlatmak için İngiltere'den Mekke'ye yürüyor

İngiltere'de moda sektöründe çalışan Farid Feyadi, İslamiyetin barış dini olduğunu anlatmak için dört ay önce "Barış için yürüyüş" adlı etkinlik başlattı. Bu kapsamda, temmuzda hac farizasını yerine getireceği Mekke'ye yürüyen Feyadi, İstanbul'a vardı.

Eşyalarını taşıdığı el arabası ile yaklaşık 6 bin 500 kilometrelik yolun yarısından fazlasını katederek Silivri'ye ulaşan Feyadi, 3 yıl önce böbrek kanseri teşhisi konulduğunu ve tedaviler neticesinde bir böbreğini kaybettiğini, bu süreçte defalarca "Allah için ne yaptım?" sorusunu düşündüğünü anlattı.

Feyadi, "Düşünebileceğiniz kadar dindar değildim, modellerle çalışıyordum ve kendim modelisttim. Sonra düşündüm; 'ölürsem arkamda ne bırakıyorum, Allah için ne yaptım?' Bu dünyada bir parmak izi bırakmak istedim." dedi.

Feyadi, bu vesileyle kanser hastalarına da örnek olabileceğini vurguladı.

Yolculuğun sürprizlerle dolu olduğunu, güzergahta iyi insanlarla karşılaştığını aktaran Feyadi, "Beni evlerine davet ediyorlar, yardım ediyorlar. Alışverişlerde para almak istemiyorlar benden. Bu bana pozitif enerji veriyor, beni daha çok motive ediyor. Yolculuk sırasında daha önce yaşamadığım, kamp yaparken yabani domuzlarla, kurtlarla karşılaştım. Benim için çok ilgi çekiciydi." ifadesini kullandı.