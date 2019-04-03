"Bizim medeniyetimizin özü ilme, bilgiye, irfana ve hikmete dayanıyor." diyen Erbaş, "İslam medeniyetinin mensupları, her yerde ve her zaman bu hakikatin farkında olmalı ve kendisini ona göre yetiştirmeli. Elhamdülillah bizler Müslümanız, son kitabın yani Kur'an-ı Kerim'in mensuplarıyız, son Nebinin ümmetiyiz." diye konuştu.

KIRKLARELİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslamofobi, anti-İslamizme dönüştü artık. Yani artık İslam korkusu değil, İslam düşmanlığı aşamasına geldi. Biz onlara diyoruz ki, insaflı olun. İslam dünyasında fitne ve fesat çıkarmaya çalışanlara destek olmayın. İdeolojiler, farklı mezheplerden hareketle, farklı din algılarının uzantıları terör örgütleri haline geldi." dedi.

İslam'ın barış anlamına geldiğini ifade eden Erbaş, "Bizler imtihan dünyasındayız. İnsanoğlunu Cenabı-ı Hakk imtihan etmek için yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette imtihana dikkat çeker. Bu imtihan kıyamete kadar devam edecektir. Kıyamete kadar gelen insanlar bu imtihanla karşı karşıyadır. Çünkü şeytan kıyamete kadar da yaşayacaktır. Şeytanın olduğu bir dünyada, şeytanların olduğu bir dünyada cinlerden ve insanlardan da şeytanların olduğu bir dünyada imtihan hep devam edecektir. Onun için bizim ismimizin anlamına göre kendimizi geliştirmemiz ve ona göre hareket etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Müslümanın en önemli özelliğinin can taşıyan her varlığa karşı şefkat ve merhamet duygusu içerisinde olduğunu vurgulayan Erbaş, bu nedenle insanların birbirlerine karşı merhamet içerisinde olması gerektiğini söyledi.

- "Uyanık olmak zorundayız"

Erbaş, gençlerin fitneye karşı uyanık olması gerektiğini belirtti. Fitnenin ölümden daha beter olduğunu dile getiren Erbaş, konuşmasına şu şekilde devam etti: