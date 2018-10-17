HABER

"İslamofobi: Bir İnsan Hakları İhlali ve Irkçılığın Çağdaş Görünümü" semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 12:30 | Son Güncelleme

İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak: - "İslamofobi soyut bir olgu olmaktan çok uzaktadır. Camilerin kundaklanmasından, kadınlara sokakta müdahale edilmesine kadar uzanan, gündelik hayatı olumsuz etkileyen, pratik ve somut bir olgudur" - "İslamofobi belki de en çok kadınlar için bir tehdit oluşturmaktadır. Zira inanç temsillerini üzerlerinde taşıyan Müslüman kadınlar, bu tür saldırılardan daha çok etkilenmektedirler" - İİT Hukuk Birimi Direktörü Hassan A. Hassan: - "Basmakalıp yaftalamalar, Müslümanlara yönelik şiddete neden oldu. Müslümanların hayatlarını, gündelik unsurlarını da bu gibi yaftalamalar olumsuz etkiledi. Eğer bir toplumun üyeleri kendilerini tehdit altında hissederse çok kültürlü bir dünyada yaşamak da çok mümkün olmaz"

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi Başkanı Esra Albayrak, İslamofobinin soyut bir olgu olmaktan çok uzak olduğunu belirterek, "Camilerin kundaklanmasından, kadınlara sokakta müdahale edilmesine kadar uzanan, gündelik hayatı olumsuz etkileyen, pratik ve somut bir olgudur." dedi.

İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iş birliğiyle düzenlenen "İslamofobi: Bir İnsan Hakları İhlali ve Irkçılığın Çağdaş Görünümü" konulu uluslararası seminer, Beyoğlu'ndaki bir otelde başladı.

İİT Kadın Danışma Konseyi Başkanı Albayrak, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, yeryüzünde İslam kadar, barışı, huzuru, güveni öğreti olarak sunan başka bir din olmadığının altını çizdi.

İslam'ın adeta stratejik bir planlamayla son derece olumsuz imgelerle özdeş hale getirildiğine ve Müslümanlarla ilgili "savaşçı", "kadın düşmanı", "iptidai", "cinsel sapık" gibi algılar oluşturulduğuna dikkati çeken Albayrak, "Müslümanlar, Avrupa değerlerine karşı bir tehdit olarak gösterilmektedirler. Avrupa nüfusunun yüzde 8'ini oluşturan 55 milyonluk bir Müslüman kitleden söz ediyoruz. 2050 yılı itibarıyla Müslüman oranının yüzde 8'den yüzde 20'lere ulaşması bekleniyor. Elbette bu rakamlar Avrupa için önemli bir rahatsızlık sebebi. Batı medeniyetinin bu tehlike algısına karşı geliştirdiği ultranasyonalist ırkçı refleksler ise doğrudan aydınlanmadan bu yana Batı'nın üzerinde inkar ettiği bütün değerlere yönelik, demokrasi gibi, insan hak ve özgürlükleri gibi değerlere yönelik, ciddi bir tehdidi ifade etmektedir." diye konuştu.

Albayrak, ırkçılığın insanları zaman zaman karanlık dönemlere hapsettiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün de İslamofobi tıpkı antisemitizmin karşılaştığı gibi ırkçı tehditlerle kol kola yürümektedir. Ne var ki aynı önemi, aynı hassasiyeti maalesef Batı medeniyeti tarafından görmemektedir. Güncel veriler İslamofobiyi besleyen ve aynı zamanda bu hareketlerden beslenen aşırı sağ siyasi partilerin Avrupa'da yükselişte olduğunu gösteriyor. İslamofobi üzerinden de kendilerine oy devşirmektelerdir. Tarihte ırkçı saldırılara maruz olan toplumlar, bugün maalesef kendi yaşadıklarını başka toplumlara yaşatmaktadırlar. İsrail'in Filistin halkına uyguladığı devlet teröründen söz edilebilir. Öte yandan, Avrupa medyasının en güçlü Türkler vurgusunu yine Müslümanlar üzerinden yaptığını görüyoruz. Medyada her gün bu korkuyu besleyen haberler yayılıyor ve internette, sosyal medyada İslamofobi söyleminin yayılmasında çok önemli bir yer olarak karşımıza çıkıyor."

Sadece 2017 yılında Fransa'da 121 İslamofobik olay gerçekleştiğini dile getiren Albayrak, Müslümanlara ait 19 ibadethanenin de devlet tarafından kapatıldığını belirtti.

Albayrak, yine Fransa'da İslamofobik olaylara ilişkin 749 kişinin ev hapsine alındığına işaret ederek, "4 bin 500 polis baskını gerçekleşmiştir. 2017 yılında Almanya'da Müslüman Almanlara yönelik 908 bireysel saldırı gerçekleşmiş, öğretmenlik yapan Müslümanların yüzde 60'ı ayrımcılığa uğradıklarını hissettiklerini ifade etmiştir. Göçmen kamplarına yönelik 286 saldırı, göçmenlere yardım eden gönüllülere karşı ise -yani sadece Müslümanlara yönelik değil bu nefret aynı zamanda onlara yardım eden Batılılara karşı da- 132 kriminal ve fiziksel saldırı gösterilmiş." ifadelerini kullandı.

Müslüman kadınların İslamofobik saldırılardan daha çok etkilendiğini vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:

"İslamofobi, soyut bir olgu olmaktan çok uzaktadır. Camilerin kundaklanmasından, kadınlara sokakta müdahale edilmesine kadar uzanan, gündelik hayatı olumsuz etkileyen, pratik ve somut bir olgudur. İslamofobi belki de en çok kadınlar için bir tehdit oluşturmaktadır. Zira inanç temsillerini üzerlerinde taşıyan Müslüman kadınlar, bu tür saldırılardan daha çok etkilenmektedirler.

Yapılabilecekler açısından ifade özgürlüğü ile nefret söylemleri arasındaki farkı toplumlara çok net bir şekilde anlatmamız gerektiğini söyledik. İşlenen nefret suçlarının polis kayıtlarına İslamofobik olarak kaydedilmesi de oldukça önemlidir, aksi halde meselenin gerçek problemi ortaya çıkmamaktadır. Kaldı ki resmi rakamlara yansımayan nice saldırı gerçekleşmektedir. Araştırmalar, Avrupa'da İslamofobik bir şiddete kalmış Müslümanların sadece yüzde 12'sinin resmi kayıtlara geçtiğini göstermektedir."

- "İslamofobi uluslararası toplum için de bir endişe teşkil ediyor"

İİT Hukuk Birimi Direktörü Hassan A. Hassan ise İstanbul'un yalnızca İslami kültürün bir kalesi olmadığını anlatarak, aynı zamanda çeşitli medeniyetlerin de mikrokozmosu olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar yapılan toplantıların insan hakları konusunda önemli olduğunu kaydeden Hassan, "Bu çalışmalar bizlere objektif ve bağımsız görüşler sağlıyor. İslamofobi yalnızca İslam alemi için mevcut bir endişe kaynağı değil, aynı zamanda bütün uluslararası toplum için de bir endişe teşkil ediyor. Günümüzün küreselleşmiş dünyası her renkten, ırktan ve dini alandan insanları bir araya getirmiş ve birlikte yaşamayı sağlamıştır fakat aşırı sağcı popülist politikalar dünyanın birçok yerindeki yaklaşımları toplumları tehlikeye sokuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hassan, son 20 yılda bir dizi talihsiz olay yaşandığını hatırlatarak, "Bu olaylarda İslam ve kutsal şahsiyetler, yaftalama ve hakaretlerin hedefi oldu. Hz. Muhammed'in karikatürlerinin yayınlanması ve Kur'an-ı Kerim-i, İslamı aşağılayan filmlerin çekilmesi gibi şeyler. Bu gibi durumlar, Müslümanları ve İslamı medeni olmayan bir dini grup olarak gösterdi. Bu tip basmakalıp yaftalamalar, Müslümanlara yönelik şiddete neden oldu. Müslümanların hayatlarını, gündelik unsurlarını da bu gibi yaftalamalar olumsuz etkiledi. Eğer bir toplumun üyeleri kendilerini tehdit altında hissederse çok kültürlü bir dünyada yaşamak da çok mümkün olmaz." ifadelerini kullandı.

Seminere, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Temsilcisi Adam Abdelmoula, BDİHK Başkanı Dr. Rashid bin Hamed Al Balushi, BDİHK üyeleri, İİT üye devlet temsilcileri, gözlemci ülke temsilcileri, ulusal insan hakları kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından, toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

PARTNERCinsel ilişki sırasında yataktan düştü sonrası akılalmaz!Cinsel ilişki sırasında yataktan düştü sonrası akılalmaz!
Otomobil çarpan köpeğin ön ayakları ezildi, arka ayakları felçOtomobil çarpan köpeğin ön ayakları ezildi, arka ayakları felç
İslahiye'de toz bulutu etkisini sürdürüyorİslahiye'de toz bulutu etkisini sürdürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"İslamofobi: Bir İnsan Hakları İhlali ve Irkçılığın Çağdaş Görün Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu Esra Erdoğan Albayrak islam işbirliği teşkilatı

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Arda Turan'ın yeni adresini açıkladı!

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Korkunç iddia: Cesedini parçalarken müzik dinlettiler

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Gece yarısı Kahramanmaraş'ta feci kaza: 7 ölü, 24 yaralı!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

İlginizi Çekebilir

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Portakal'dan 'İş Bankası' tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak tweet!

Fatih Portakal'dan 'İş Bankası' tartışmalarıyla ilgili çok konuşulacak tweet!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan pankart açan ODTÜ'lülere açtığı davayı geri çekti

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan pankart açan ODTÜ'lülere açtığı davayı geri çekti

Brunson'ın avukatından mahkemeye yeni başvuru

Brunson'ın avukatından mahkemeye yeni başvuru

Bakan Soylu'dan yerel seçim açıklaması: Seyredeyim mi, seyredelim mi?

Bakan Soylu'dan yerel seçim açıklaması: Seyredeyim mi, seyredelim mi?

Öz baba rezaleti! Kızı muayene olunca dehşet ortaya çıktı

Öz baba rezaleti! Kızı muayene olunca dehşet ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.