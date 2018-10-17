"İslamofobi: Bir İnsan Hakları İhlali ve Irkçılığın Çağdaş Görünümü" Semineri

İSTANBUL (AA) - Uluslararası İslamofobi ve Aşırıcılıkla Mücadele Uzmanı Büyükelçi Munir Akram, İslamofobi ile mücadele ederken tanımlamalar yapılması gerektiğini belirterek, "İslamofobi ile ilgili kaygı uyandıran ülkeler listesi hazırlamak gerekiyor. Çok geniş kapsamlı bir kampanya yürütmeliyiz. Öncelikli olarak belli İslamofobi tezahürlerinin suç olarak kabul edilmesini sağlamalıyız. Nefret söylemleri, İslam kuruluşlarına yönelik hakaret, belli giyim tarzlarının, camilerin ve ezanın yasaklanması ayrımcılık eylemleridir ve bunların da muhakkak suç olarak addedilerek, uluslararası ve ulusal kanunlar çerçevesinde yargılanması gerekir." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (BDİHK) ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti işbirliğiyle düzenlenen "İslamofobi: Bir İnsan Hakları İhlali ve Irkçılığın Çağdaş Görünümü" konulu 5. Uluslararası Semineri kapsamında, "Bir İnsan Hakkı İhlali ve Irkçılığın Çağdaş Görünümü olarak İslamofobi" başlıklı panel düzenlendi.

Akram, paneldeki konuşmasında, İslam'a yönelik nefretin korkudan kaynaklandığını dile getirerek, "Bu korku, ilk olarak İslam'ın devrimsel ve eşitlikçi ideolojisinden korkanlar tarafından geliştirildi. İslam Avrupa'daki aydınlanma çağının berraklaşmasına yardımcı oldu ancak bir süre sonra askeri, ekonomik, sosyal ve entelektüel olarak Avrupalı emperyalistler tarafından geriye düşürüldü. Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde mücadele başlatılmasaydı Türkiye de bu sömürgecilerin bir başka sömürgesi haline gelebilecekti." diye konuştu.