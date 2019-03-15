"İslamofobi ciddi bir insanlık suçudur"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslamofobi, bir akıl tutulmasıdır ve ardında kirli çıkar ilişkileri ve ırkçılık barındıran ciddi bir insanlık suçudur." dedi. Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde irat ettiği hutbesinde Yeni Zelanda'daki iki camiye yönelik terör saldırısında yaşananlara ilişkin ifadelere yer verdi. Diyanet İşleri Başkanlığında da konuya ilişkin basın açıklaması yapan Erbaş, sözlerine, "Yeni Zelanda'da bugün cuma namazı vaktinde camileri hedef alan menfur ve meşum saldırıda onlarca Müslüman kardeşimiz maalesef katledilmiştir. İbadet eden insanlara yönelik vahşice saldırılar, faşizmin ve tahammülsüzlüğün nasıl bir sapkınlığa ve caniliğe dönüştüğünü çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır." diyerek başladı. Erbaş, son yıllarda özellikle batı dünyasında giderek yükselen İslam karşıtlığının, gerekli önlemler alınmadığı için hızla bir nefrete ve İslam düşmanlığına evrildiğini söyledi. Müslümanlara yönelik sıkça karşılaşır hale gelinen bu ve benzeri eylemlerin, bireysel ile istisnai olmaktan çıkarak bilinçli, sistematik hale geldiği izlenimi verdiğini belirten Erbaş, "Özellikle Müslümanların en kutsal mabetlerinden biri olan Mescid-i Aksa başta olmak üzere dünyanın değişik yerlerinde Müslümanlara ve camilere yönelik terör saldırılarının varlığı oldukça vahim bir tablodur ve asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

- "Mabetlere yönelik saldırılar, insanlığın geleceğine kastetmektedir" Erbaş, bütün insanların temel hak ve özgürlüklerini dokunulmaz kabul eden, mahlukata merhameti Yaratan'a itaat ve kulluğun ayrılmaz gereği sayan barış dini İslam'ın kutsallarına, mabetlerine, mensuplarına karşı ön yargı ve düşmanlık üreten bir endüstriye dönüşen İslamofobinin, bir akıl tutulması ve ardında kirli çıkar ilişkileri ile ırkçılık barındıran ciddi bir insanlık suçu olduğunu söyledi. Erbaş, İslam'ı, şiddet ve terörü besleyen bir ideolojiden ibaret göstererek, bunu suni bir korku ile dünya kamuoyunda yaymak için çalışan hain ve karanlık bir proje olan İslamofobik tavrın gerçek amacının, her durum ile şartta kültürler, toplumlar, dinler ve medeniyetler arasında kavga, sürtüşme ve çatışma ortamı oluşturarak bundan çıkar sağlamak olduğunu vurguladı. Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradan dünya kamuoyuna açıkça bir kez daha ifade etmeliyim ki; bütün din, ahlak ve hukuk öğretilerinde dokunulmaz kabul edilen mabetlere yönelik saldırılar, esasında insanlığın geleceğine, ortak vicdanına ve barış içerisinde bir arada yaşama umuduna kastetmektedir.