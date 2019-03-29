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İslamofobik çevreler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

İslamofobik çevreler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın itibarını lekelemek için her yola başvuruyor

İslam'a ve Müslümanlara karşı ön yargı ve akıl dışı nefret olarak tanımlanan İslamofobi dünyada yer etmiş bir "hastalık" olarak ortaya çıkıyor.

İslamofobi, Arap Yarımadası'nda bin 400 yıl önce İslam'ın doğuşundan beri var olmasına rağmen, bin 300 yılı aşkın süredir kitle iletişim araçlarının olmayışı İslamofobik kişilerin yakın çevrelerine olan etkisini sınırlı kıldı.

Bugünün İslamofobik çevreleri, interneti aktif şekilde kullanarak nefret, ırkçılık ve tehlikeli siyasi gündemleri daha kolay yayıyor.

Bu çevrelerin bugünlerde paylaştıkları ortak özellik ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları nefret.

Bu kişiler, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik güçlü eleştirilerine nefretle yaklaşıyor ve Erdoğan'ın itibarını lekelemek için her çareye başvuruyor.

Kendini "aşırı Siyonist" olarak nitelendiren Amerikalı Pamela Geller, Türkiye ve Erdoğan'a sosyal medya platformu Twitter ve yönettiği internet sitesi üzerinden saldırarak ağır ithamlarda bulundu.

Geller, Erdoğan'ın ifadelerini çarpıtarak, Türkiye'yi ziyarete gelen İslam karşıtı görüşlere sahip Avustralyalıları öldürmekle tehdit ettiği iddiasında bulundu.

Yeni Zelanda'da 15 Mart'ta iki camiye düzenlenen 50 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının ardından Erdoğan, Avustralya doğumlu teröristin Türkiye ziyaretine değinerek, bu teröristinkiyle benzer niyetlere sahip kişilerin Türkiye'ye gelmemesini istemişti.

Geller, kendi amacına hizmet etmek için Erdoğan'ın sözlerini çarpıtmaktan çekinmedi.

Hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını çiğneyerek Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yerleri inşa eden ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinli sivilleri öldüren başka bir İslamofobik İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "diktatör" olarak nitelendirdi.

Göçmen karşıtı aşırı sağcı politikalarıyla bilinen İslamofobik Hollandalı siyasetçi Geert Wilders, konuşmalarında Erdoğan'ı seven Hollanda vatandaşları ve göçmenlerin "ülkeden defolup gitmesini" istediğini söyledi.

İslam'a ve Müslüman ülkelere saldırgan tavırlarıyla bilinen Kanadalı İslamofobik yazar Tarek Fatah, Erdoğan için hakaret dolu ifadeler kullanırken, destekçilerini "faşist" olarak nitelendirdi.

Sosyal medya hesaplarını İslam ve Erdoğan'a saldırmak için kullanan Siyonist Ben Shapiro da 15 Temmuz darbe girişimini desteklemek amacıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Erdoğan'ın terörü desteklediği yönünde iddialarda bulunmuştu.

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islamofobi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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