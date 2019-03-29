İslamofobik çevreler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor

İslam'a ve Müslümanlara karşı ön yargı ve akıl dışı nefret olarak tanımlanan İslamofobi dünyada yer etmiş bir "hastalık" olarak ortaya çıkıyor.

İslamofobi, Arap Yarımadası'nda bin 400 yıl önce İslam'ın doğuşundan beri var olmasına rağmen, bin 300 yılı aşkın süredir kitle iletişim araçlarının olmayışı İslamofobik kişilerin yakın çevrelerine olan etkisini sınırlı kıldı.

Bugünün İslamofobik çevreleri, interneti aktif şekilde kullanarak nefret, ırkçılık ve tehlikeli siyasi gündemleri daha kolay yayıyor.

Bu çevrelerin bugünlerde paylaştıkları ortak özellik ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duydukları nefret.

Bu kişiler, Erdoğan'ın İsrail'e yönelik güçlü eleştirilerine nefretle yaklaşıyor ve Erdoğan'ın itibarını lekelemek için her çareye başvuruyor.

Kendini "aşırı Siyonist" olarak nitelendiren Amerikalı Pamela Geller, Türkiye ve Erdoğan'a sosyal medya platformu Twitter ve yönettiği internet sitesi üzerinden saldırarak ağır ithamlarda bulundu.

Geller, Erdoğan'ın ifadelerini çarpıtarak, Türkiye'yi ziyarete gelen İslam karşıtı görüşlere sahip Avustralyalıları öldürmekle tehdit ettiği iddiasında bulundu.