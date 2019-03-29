"İslamofobinin, antisemitizmin olmadığı AB istiyoruz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "Daha demokratik, karşılıklı saygıya dayanan, tüm inançlara saygı gösteren, İslamofobinin olmadığı, antisemitizmin olmadığı, Türk karşıtlığının, yabancı düşmanlığının olmadığı bir AB görmek istiyoruz." dedi.

AB Başkanlığı tarafından AB İletişim Stratejisi (ABİS) çerçevesince desteklenen ve Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) tarafından gerçekleştirilen "Avrupa için Ayağa Kalk" organizasyonuyla 12 Avrupa ülkesini gezerek AP seçimleri kapsamında farkındalık oluşturmayı hedefleyen gençleri, Kaymakcı Ankara'dan uğurladı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, mayısta gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesi Avrupa gençliğinin seçimlere katılımının artırılması kapsamında 15 gün boyunca 12 Avrupa ülkesini gezerek çeşitli etkinlikler düzenleyecek olan "Avrupa için Ayağa Kalk" girişimini desteklediklerini söyledi.

"AP seçimleri Avrupa'nın geleceği açısından önemli." diyen Kaymakcı, AB'ye aday ülke olarak bu seçimleri yakından takip ettiklerini dile getirdi.