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Islanan elbiselerini kurutmak isteyen çocuk orman yangını çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 11:47 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 11 yaşındaki çocuğun serinlemek için gölete girdikten sonra ıslanan elbiselerini kurutmak için yaktığı ateş orman yangınına sebep oldu.Alınan bilgiye göre, Çamoba Mahallesi’nde 11 yaşındaki A.T.

Islanan elbiselerini kurutmak isteyen çocuk orman yangını çıkardı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 11 yaşındaki çocuğun serinlemek için gölete girdikten sonra ıslanan elbiselerini kurutmak için yaktığı ateş orman yangınına sebep oldu.
Alınan bilgiye göre, Çamoba Mahallesi’nde 11 yaşındaki A.T. isimli çocuk, serinlemek için mahallenin ormanlık alanında bulunan bir gölete girdi. Bir müddet sonra göletten çıkan çocuk, elbiselerinin ıslandığını fark etti. Islanan elbiselerini kurutmak için yaktığı ateş, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşlar hemen itfaiyeye aradı. Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın mahalline kısa sürede ulaşarak yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Yaklaşık 30 çam ağacının zarar gördüğü yangının ormanlık alandaki kuru otlar ve pürçekleri yaktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Islanan elbiselerini kurutmak isteyen çocuk orman yangını çıkardı

Islanan elbiselerini kurutmak isteyen çocuk orman yangını çıkardı

Islanan elbiselerini kurutmak isteyen çocuk orman yangını çıkardı

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